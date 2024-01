Liga MX: la furia de Renato Paiva luego del empate entre Toluca vs Puebla

Pese a rescatar un empate luego de comenzar perdiendo ante el Club Puebla, Renato Paiva, entrenador del Toluca FC, quedó con mucha bronca y explotó en conferencia de prensa. Con este resultado, suma una victoria y dos igualdades en en torneo Clausura 2024.

Tras el tanto inicial de Fernando Navarro Morán, a mitad de la primera parte, Robert Morales consiguió poner las cosas iguales en la última jugada de los primeros 45 minutos. Luego, en el complemento, persistió el resultado.

A continuación, te contamos qué fue lo que declaró el director técnico de los Diablos Rojos, el motivo que lo enfureció y todos los detalles que se deben conocer al respecto.

La bronca de Renato Paiva tras el empate de Toluca

En conferencia de prensa, Renato Paiva estuvo con bronca y no se guardó nada: “Antes de las oportunidades falladas, me quedo con una primera parte muy mala de nuestro lado, en especial en cuestiones técnicas“.

“Hoy no es la cuestión táctica. Un equipo con la calidad técnica del Toluca no puede fallar pases sin presión como ha fallado en el primer tiempo. No puede perder balones de circulación de balón por pases. Repito: sin presión del adversario que se pasa el balón a nadie“, continuó.

Finalmente, cerró su reflexión: “Volvimos a entrar mal al partido y eso es algo que yo tengo que reflexionar y percibir qué pasa. Porque si somos un equipo que termina de esta forma, tenemos que empezar así también. ¿Por qué tenemos que sufrir un gol para despertar?“.

El próximo partido del Toluca

El siguiente compromiso del Toluca, por la cuarta jornada del torneo Clausura 2024 de la Liga MX, lo disputará el próximo martes, 30 de enero, a partir de las 21.05 horas vs Chivas Guadalajara.