Toluca y Renato Paiva, entrenador del equipo, siguen expectantes a cómo se termina de desarrollar el mercado de transferencias en la Liga MX. Luego del fichaje de Alexis Vega, su nueva figura, no se conforman y sueñan con la llegada de Juan Escobar.

Este último es una gran posibilidad luego de la pelea que tuvo el defensa paraguayo en Cruz Azul con Martín Anselmi, el director técnico de La Máquina Cementera. Ante esto, los Diablos Rojos pusieron primera y comenzaron a negociar por Escobar.

En los últimos días, diferentes medios de comunicación anunciaban que todas las partes estaban próximos a llegar a un acuerdo. Sin embargo, habría un cambio de planes que pone en peligro la operación.

¿Se cae el pase de Escobar a Toluca?

El periodista deportivo Ignacio Fantasma Suárez informó en sus redes sociales: “Le quisieron hacer un “Big Brother” (cambiar las reglas de $) al Toluca FC y lo de Juan Escobar a punto de caerse… los rojos irían por un central mexicano“.

Por otra parte, también dio informaciones sobre la partida del delantero Pedro Raúl: “El tema de Pedro Raúl y su traspaso al Corinthians de Brasil anda por las mismas“.

“Bajaron el monto de la oferta, si no respetan acuerdo económico el delantero se QUEDA en Toluca. Al no salir lo de Escobar, ya NO tendrían urgencia de venderlo“, cerró.