El Club América ha sido siempre uno de los clubes más ricos de México. A través de los años, los dirigentes del equipo han fichado a los mejores jugadores de la Liga MX, y también a varias figuras de ligas extranjeras. Pero la realidad es que, muchos de ellos recalaron en Coapa como estrellas y no lograron cumplir con las expectativas. Algunos hasta ni siquiera llegaron a disputar un juego.

Las Águilas han tenido que soportar grandes fracasos en términos de transferencias, algunas que llegaron con demasiada ilusión y otras que desde un principio daban la sensación que no iban a funcionar. Teniendo estos conceptos en cuenta, confeccionamos una lista de Los fichajes más decepcionantes en la historia del América.

Jean Beausejour

Un paso fugaz y poco interesante del chileno (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La llegada de Jean Beausejour generó tanta expectativa en la hinchada de las Águilas, que realmente no llegó a cumplir lo que parecía prometer, a pesar de que jugó más de una treintena de partidos como titular. El chileno arribó al club en 2009, con 24 años, y se quedaría por solo una temporada, producto que el Birmingham de la Liga Inglesa le pagaría 4.8 millones de euros a las Águilas por su fichaje.

Además de compartir vestuario con Salvador Cabañas y el Negro Sandoval, el chileno disputó 54 partidos, anotando en cuatro ocasiones dando cinco asistencias y jugando un total de 4086 minutos en el azulcrema. Su poco aporte goleador, la irregularidad en sus actuaciones y la nula obtención de títulos hizo que este jugador que llegó con el cartel de estrella, se fuera por la puerta trasera.

Cristian Pellerano

Pellerano nunca hizo pie en las Águilas (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El caso de Pellerano es muy extraño, no solo por el gran rendimiento que tuvo en el fútbol argentino al comienzo de su carrera, sino también, porque ese mismo rendimiento lo repitió en la Liga Mexicana, al vestir la camiseta del Tijuana y convertirse en un referente indiscutido. Sin embargo, cuando le llegó la oportunidad de jugar en el América, el centrocampista no logró aprovecharla.

Pellerano solo estuvo una temporada con las Águilas, que en ese momento eran dirigidas por Nacho Ambríz, e integró un plantel que pudo conseguir el título en la Liga de Campeones de la Concacaf. Pero en el plano personal, solo disputó 15 encuentros, anotando solo en una ocasión y jugando la triste cantidad de 868 minutos, siendo un jugador que le costó 3 millones de dólares a la institución de Coapa. A final de campeonato, terminó siendo cedido al Morelia. En síntesis, un verdadero misterio.

Ilie Dumitrescu

Uno de los tantos europeos de la década del 90 (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El exdelantero rumano arribó como uno de los bombazos de Coapa para la temporada 1996-97, que de hecho fue la única que disputó con estos colores, después de sus exitosos pasos por Steaua Bucarest de su país natal; Tottenham y West Ham de Inglaterra; y Sevilla de España. Pero con esta playera no pudo demostrar casi ninguna de las cualidades que había exhibido en otros períodos: se lo observó desganado, desmotivado, sin desequilibrio individual, pesado físicamente y casi de paseo por el Distrito Federal en esa campaña.

Tan así fue que se marchó a Atlante, donde tampoco descolló, y regresó a Bucarest para retirarse en el conjunto más popular de su territorio en 1999. Con la remera de su Seleccionado fue tan espectacular que participó en tres Copas del Mundo: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998, con un total de 8 partidos y 2 goles.

Carlos Darwin Quintero

Rindió, pero las expectativas en el colmbiano eran altas (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El colombiano tuvo seis temporadas sensacionales en la Liga MX vistiendo los colores del Santos Laguna. Y si bien, sus números no son tan malos como los de otros integrantes de esta lista, vale mencionar que el club pagó más de USD 10 millones para llevárselo al Nido, por lo que se convirtió en una de las compras más caras en la historia del América.

Pese a haber jugado tres años para las Águilas, se puede decir que los aficionados esperaban más de él, especialmente luego del gran monto que el equipo desembolsó para ficharlo. Entre 2015 y 2018, anotó 26 goles y brindó 30 asistencias en un total de 145 encuentros disputados. Luego de eso, Quintero sería transferido al Minnesota United de la MLS.

Marco Rossi

El italiano solo llegó a jugar un puñado de partidos (Data Image)

Publicidad

Publicidad

El italiano fue una de las grandes apuestas del América en la década del noventa, pues llegó al club en el año 1995 luego de brillar con el Brescia de Italia y un breve paso por la Sampdoria. Aunque venía de una de los mejores ligas de futbol del mundo, en México no pudo demostrar su capacidad debido a que solo jugó unos pocos minutos con las Águilas, situación que le hizo regresar a Europa.

El zaguero estuvo solamente 17 partidos en las Águilas y partió al año siguiente de firmar por el club con destino al Eintracht de Frankfurt, para luego finalizar su carrera como futbolista en su país natal.

Enrique Vera

Mal nivel y poco profesionalismo del paraguayo (Data Base)

Publicidad

Publicidad

El ex mediocampista paraguayo alcanzó la gloria en 2008 tras conquistar la Copa Libertadores con Liga de Quito. En aquel torneo, el equipo ecuatoriano eliminó al América. El futbolista tuvo algunos problemas para renovar su contrato con la LDU y las Águilas aparecieron para solucionar el conflicto ofreciéndole un buen contrato (USS 1.90 millones) que lo haga abandonar Ecuador para recalar en México. Pero su paso por la institución terminaría de forma escandalosa.

Su poco profesionalismo obligó a que el cuerpo técnico lo aparte del plantel en abril del 2009. Esto se dio después que el paraguayo realizara un corte de manga a su entrenador, Ramón Díaz, tras la decisión de sacarlo durante un parte, para luego aventar la playera, las calcetas y los botines y terminar discutiendo con sus propios compañeros. A mitad de ese año, volvería a Liga, aunque había firmado un contrato por dos años.

Narciso Mina

El delantero fue abucheado por su poca puntería (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El delantero tuvo la temporada más importante de su carrera en el año 2012, donde salió campeón del torneo ecuatoriano con el Barcelona de Guayaquil. Cabe resaltar que también consiguió por dos años consecutivos la Bota de Oro de la liga y se convirtió en el goleador histórico del equipo. Pese a las distintas ofertas que recibió, Mina terminó decantándose por el América, que lo compró en 2013 (valor estimado en U$S 2.50 millones).

Tras un año en México y una pésima actuación en la final del torneo, dejó el país siendo abucheado por todo el Estadio Azteca. Es que, en la definición del Apertura de ese año, el equipo debía levantar un 0-2 sufrido en la ida ante el León, y mostrando un buen andar, las oportunidades de gol no tardaron en aparecer… pero casi todas serían desperdiciadas por Mina. Esto lo llevó a ser reemplazado, ante las críticas generales del simpatizante azulcrema.

Dirceu Guimaraes

Sus expectativas se desvanecieron rápido (@tonomoreno_)

Publicidad

Publicidad

“Les doy balones y me regresan sandías”, la frase que trascendió de José Dirceu Guimaraes tras su triste paso por Coapa en la temporada 1978-79. El crack brasileño venía con un cartel sobresaliente, mundialista en Alemania 74 y Argentina 78, creía que caminando podría conquistar México, sin embargo, Raúl Cárdenas lo mandó a la banca provocando un gran enojo.

Ante esto, decidió marcharse de México y firmar con el Atlético de Madrid, donde estuvo tres temporadas con un buen nivel, tratando de enterrar esa mancha llamada futbol mexicano en su impecable historial.

Maurizio Gaudino

Pocas ganas y bajo rendimiento en su paso por México (Crazy Football)

Publicidad

Publicidad

El centrocampista de nacionalidad alemana-italiana llegaba como uno de los grandes fichajes de la institución luego de su paso por el Mundial de Estados Unidos 1994 con la Selección Alemana. Pero su incorporación a la institución americanista terminó decepcionando a los aficionados azulcremas con las actuaciones demostradas en aquel entonces, donde no solo tuvo pocas oportunidades y por el cual no logró tener demostrar su talento en el equipo.

El europeo se unió al América en 1995, causando una revolución total en el futbol mexicano. Pese a su gran carrera previa, Gaudino jugó 15 partidos en el conjunto azteca y marcó un solo gol. Unas de las situaciones que más se le criticaba era que no demostraba muchas ganas de jugar y defender la playera azulcrema, con el denominado término de falta de sangre. Luego siguió su carrera en el Basel de Suiza.

Fernando Ortiz

Paso poco recordable como jugador… y DT (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Luego de jugar para varios equipos argentinos, el experimentado defensor arribó a México para jugar con el Santos Laguna, en 2006. Ayudó al equipo a ganar el Apertura 2008 y el América lo fichó al año siguiente (U$S 2.80 millones). El paso del Tano como jugador por las Águilas fue tan corto como olvidable. Se fue a préstamo a Tigres ese mismo año y volvió a la liga argentina, donde se incorporó a Vélez Sarsfield.

La historia con el club continuaría muchos años después, cuando fue confirmado como entrenador del equipo, primero de forma interina, pero tras los buenos resultados, terminaría dirigiendo durante dos temporadas entre 2022 y 2023. Luego de estar cerca en un par de torneos, pero no poder lograr el título, Fernando renunció en mayo de 2023 y enseguida se transformó en el conductor de los Rayados del Monterrey.

Nelson Cuevas

“Pipino” rindió en un amistoso y poco más (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

El delantero paraguayo Pipino Cuevas llegó a México en el 2005 al fichar por el Pachuca, donde rápidamente se ganó un lugar inamovible en el equipo. Ganó el Torneo Clausura y un año después fue adquirido por el América, en un valor estimado a U$S 1.50 millones. Los aficionados esperaban mucho de él, sobre todo después de ver lo que había hecho anteriormente en la Liga MX y también en la Selección de Paraguay, con la que jugó los Mundiales de 2002 y 2006.

Sin embargo, como azulcrema, disputó apenas 38 partidos oficiales con 1 gol y sin títulos conquistados, aunque lo más recordado fue su hattrick a Barcelona en un amistoso que culminó 4-4 en Houston, Estados Unidos. Sin sumar demasiados minutos, terminó partiendo a comienzos del 2008.

Lucas Castromán

Malas actuaciones y problemas para el argentino (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

La afición enloqueció al conocerse que Castromán sería el nuevo fichaje del club. Se unió al América tras grandes actuaciones en Vélez y el Calcio italiano, luego de pagar 4 millones de dólares. En julio de 2007, el jugador firmó un contrato de tres años con el equipo mexicano. Pero, mezclando malas actuaciones con algunos problemas personales, el delantero decidió volver a Argentina para fichar por Boca Juniors, tras disputar sólo una temporada en el Nido.

Es que, las expectativas eran tan altas que estuvo lejos el mediocampista de poder cumplirlas, porque con el pasar de las jornadas, la afición se dio cuenta que no conseguía adaptarse al ritmo del plantel, por eso únicamente disputó 444 minutos repartidos en 12 juegos del Apertura 2007.

Sebastián Saja

Quizás, el peor portero azulcrema de la historia (Recuerdos Liga MX)

Publicidad

Publicidad

El argentino está considerado uno de los peores arqueros en la historia del América. Luego de haber sido escogido como el mejor portero del continente en el año 2002 y tras un breve paso por Europa, las Águilas apostaron por él en julio de 2004, sin saber que en su plantilla tendrían a alguien que pasaría a la historia. Saja tenía todo para convertirse en el guardameta titular, pero eso implicaba dejar a un joven Guillermo Ochoa en el banco.

La salida de Oscar Ruggeri, entrenador que había pedido por su fichaje, y la llegada de Mario Carrillo al banco de suplentes, fueron el punto final para sus posibilidades. Cuatro partidos bastaron para que la afición lo condene con silbidos y abucheos, situación que le abrió la puerta de la titularidad al Memo y otra al Chino… pero para retornar a San Lorenzo de Argentina.

Richart Báez

Poco y nada para alguien que traía buenos números (Historia Liga MX)

Publicidad

Publicidad

Si bien empezó su carrera en Paraguay, Báez logró su pico de rendimiento en la Universidad de Chile, donde se convirtió en el goleador del torneo de 1997. Teniendo esto en cuenta este antecedente, América decidió ficharlo dos años más tarde. La realidad es que son pocos los que recuerdan el paso de Báez por el futbol mexicano. Durante su primer semestre, el paraguayo no vio actividad ni un solo minuto.

Posteriormente, en el Torneo Verano 1999 disputó 12 partidos, siendo titular en 6 de esos encuentros. Además, anotó un gol y jugó 49 minutos en la Liguilla de ese certamen. Al final del semestre, volvería a Paraguay para ayudar a Olimpia a ganar la Copa Libertadores 2002.

Daniel Bilos

Mucha expectativa y poca realidad para Bilos (América redes)

Publicidad

Publicidad

Luego de ganar dos títulos locales con Boca Juniors, el argentino fue transferido al Saint-Etienne francés, donde no encontró regularidad y optó por probar suerte en el América. Bilos firmó con el equipo de Coapa para el Clausura 2007 (un fichaje cercano a los U$S 2.50 millones), único torneo que disputó en la Liga MX. Con los emplumados disputó 14 compromisos, entre Liga MX y Copa Libertadores, en los cuales marcó tres goles en los 676 minutos que tuvo de participación.

El argentino decepcionó a una expectante afición que esperaba mucho más de un futbolista que estaba atravesando los mejores momentos de su carrera, que lo habían llevado a vestir la camiseta de la Selección Argentina. Dejó México para irse a préstamo a San Lorenzo de Almagro en su país.

Oswaldo Vizcarrondo

El defensor nunca pudo hacer valer su experiencia (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Corría el año 2012, América buscaba un central que se convirtiera en el líder de una defensa golpeada. El elegido fue Vizcarrondo, un venezolano con experiencia en varios equipos de Sudamérica. Los azulcremas pagaron poco más de 5 millones de dólares y llegó al Nido como una de las contrataciones estelares de esa temporada.

Sin embargo, se fue con más pena que gloria, al punto que nunca pudo demostrar porqué se fijaron en él y al cabo de seis meses, abandonó la institución. El marcador no rindió como se esperaba en México. Jugó apenas 12 partidos antes de ser cedido a Lanús de Argentina. Allí explotó y fue transferido al Nantes francés.

Jérémy Ménez

Fue recibido como ídolo, pero duró poco en el club (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Queriendo imitar lo que Tigres hizo con André-Pierre Gignac años antes, el América convenció a Ménez de unirse al equipo en 2018. El francés llegó a México luego de una exitosa carrera que incluye pasos por el PSG, Roma y el Milan. Tras un breve período jugando en Turquía, fichó por las Águilas, donde las lesiones lo alejaron del terreno de juego durante gran parte de su estancia en Coapa.

Despertó expectativa por algunos chispazos que había mostrado en Europa y cientos de aficionados fueron a recibirlo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Si bien al principio tuvo muchas oportunidades que desperdició, más tarde las lesiones y las diferencias insalvables con el DT Miguel Herrera lo fueron postergando en la consideración, además de pedir ciertos privilegios en el trato diario. Terminó marchándose sin pena ni gloria en agosto de 2019, admitiendo que su ciclo en México no tuvo demasiado sentido.

Djalminha

El brasileño se terminó retirando por una lesión (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Formó parte del equipo histórico que en el año 2000 ganó el título de La Liga en España con el Deportivo La Coruña. El brasileño ganó reconocimiento mundial por su técnica y habilidad con el balón. América lo fichó para afrontar el Apertura 2004 como jugador libre y en su debut marcó un gol, provocando el delirio de la afición. Pero las lesiones no le permitieron jugar muchos partidos y tomó la decisión de retirarse ese año.

Arribado con 34 años, no logró tener una gran cantidad de partidos en la institución e incluso se le acusa del despido de un entrenador, luego de que este no lo alineara en el once titular. Djalminha alcanzó a jugar un total de 6 partidos con la playera azulcrema antes de dar un paso al costado.

Jean Claude Pagal

Habitual con su selección, no tuvo regularidad (Recuerdos Liga MX)

Publicidad

Publicidad

Ha sido una de las grandes decepciones en la historia del América. El futbolista camerunés llegó al conjunto de Coapa para la temporada 1994/95, luego de ser un recurrente en su selección, incluso asistió al Mundial de Italia 1990, certamen en el que su combinado llegó a los Cuartos de final y en el que el defensor disputó tres partidos. Sin embargo, con las Águilas solo participó en seis cotejos.

El camerunés llegó al cuadro azulcrema luego de jugar un par de años en la Ligue 1 de Francia. Durante su breve estadía en México, ganó más popularidad por sus entradas ante los rivales que por sus actuaciones defensivas. Dejó el equipo al año siguiente para emigrar a la Liga de Bélgica.

Fantick

Un refuerzo inentendible en la historia del club (Getty Images)

Publicidad

Publicidad

Muchos aficionados del América lo consideran el fichaje más decepcionante en la historia del club. Fantick fue fichado para jugar al lado de Antonio de Nigris, Germán Villa y Cuauhtémoc Blanco en una temible ofensiva preparada para ganar el Apertura 2003, pero las cosas no salieron según lo esperado.

Márcio Delvi da Costa apenas pudo mostrar sus habilidades durante los primeros partidos y fue directamente relegado al banquillo. Poco tiempo después fue marginado del plantel y volvió a su país tras finalizar el torneo. Claro que, con su salida tampoco llegaron las soluciones. Fantick tampoco pudo brillar en el resto de su trayectoria profesional y jamás se terminó de entender por qué arribó a la entidad más campeona y popular de todo México.