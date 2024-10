América y Rayados jugarán este fin de semana el último partido de la Jornada 14 del Apertura 2024. El encuentro, el cual se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, iniciará el próximo domingo 27 de octubre a las 20:05hs. Será un juego entre dos equipos de realidades distintas.

Mientras que Monterrey se ubica 3° en la Liga MX con 25 puntos, América está 10° en la tabla y es por ahora el último posicionado en el Play-In. Rayados derrotó el fin de semana pasado a Tigres UANL en el Clásico Regio y luego igualó 0-0 con Pumas UNAM en la jornada doble.

Por el lado de Las Águilas, el equipo de André Jardine empató 2-2 con Xolos el miércoles pasado después de haber derrotado por 3-0 a Santos Laguna el fin de semana anterior. Si bien América no pierde hace cuatro partidos en la Liga MX, el bicampeón está lejos de los lugares para ingresar directo a la Liguilla.

Qué dijo Martín Demichelis del presente de América

En la previa al juego de Rayados ante América, Martín Demichelis habló sobre lo que espera de este partido: “Todos los partidos son parámetros para nosotros porque nuestro andar, nuestro presente y futuro depende pura y exclusivamente de cómo lo hagamos nosotros. El América es el bicampeón y no porque no ande bien no va a ser un partido fácil “.

Rayados y América igualaron 1-1 en su último enfrentamiento (IMAGO)

“Ustedes (por los periodistas) ya vieron que cualquiera le gana a cualquiera… No va a ser fácil independientemente de si América está décimo o noveno ”, agregó el entrenador de Rayados en la conferencia de prensa en relación al cruce de este domingo contra el club azulcrema.

Tan solo quedan cuatro jornadas para que finalice la fase regular del Apertura 2024. A Rayados un triunfo lo dejaría muy cerca de asegurar su lugar directo en la Liguilla, mientras que a América una victoria le permitiría soñar con al menos quedar más arriba en la tabla porque es difícil que alcance la sexta posición.