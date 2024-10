Los Rayados de Monterrey dejaron pasar la oportunidad de sacarle mayor ventaja a su rival directo Pumas UNAM , e igualaron 0-0 con los ‘Universitarios’ en el Estadio BBVA, consolidándose en el podio del Apertura 2024 pero sin poder ampliar diferencias en la tercera colocación del certamen.

El equipo albiazul fue superior a su rival, pero no fue efectivo en las situaciones de peligro que supo generar. De esta manera, acentuó su irregular presente, donde sólo ha ganado 1 de sus últimos 5 juegos en la Liga MX, con tres igualdades y una derrota en los cuatro partidos restantes.

Al término del juego, la afición mostró su descontento con el resultado del partido, que era una verdadera final para Monterrey, considerando que Pumas aún tiene un partido pendiente por jugar. Hubo murmullos, algunos silbidos y también reclamos desde las gradas hacia el cuerpo técnico y los jugadores.

Ante esta situación, Martín Demichelis, director técnico de Rayados, fue consultado en rueda de prensa sobre las críticas de los fanáticos. Sin embargo, el argentino mantuvo la calma y se mostró optimista con el futuro de Monterrey en el campeonato del futbol mexicano.

El entrenador aseguró que comprendió los pedidos de los presentes y recordó los partidos ganados a Tigres. “Claro está que después de ganar dos clásicos en siete días, no volver a ganar acá en casa parece ser no satisfactorio en el resultado, sobre todo cuando lo mirás desde el lugar de la clasificación y no era lo que salimos a buscar”, señaló Demichelis en conferencia, tras las consultas de los medios periodísticos en el Estadio BBVA.

El ex River Plate reveló pese a ello sus buenas sensaciones de la actuación de sus dirigidos. “Estoy contento con cómo el equipo se fue manejando el equipo en todas sus líneas, hemos controlado bastante bien todos los aspectos necesarios para ganar el partido; hay que valorar el esfuerzo de los jugadores, nos faltó el detalle más necesario para ganar en el fútbol que es convertir”, agregó el DT de Rayados, que no logra darle una constancia a los buenos ratos de futbol de su equipo.

Pumas UNAM extendió su racha positiva y su invicto, y Martín Demichelis se tomó el tiempo de elogiar al conjunto de Gustavo Lema. “Felicitar al rival que lo está haciendo bien, no perdió en los últimos 6 partidos y sólo le hicieron un gol en Toluca; en líneas generales nos sentimos cómodos, no sufrimos atrás por el rival y nos faltó lógicamente convertir para ganar, pero tuvimos situaciones”, afirmó el argentino, que en la próxima jornada visitará ni más ni menos que al América.

Por último, el entrenador de Rayados dejó un mensaje auspicioso y para enviar tranquilidad a los aficionados. “Estamos bien, estamos bien”, concluyó el argentino. El próximo partido de Monterrey será este domingo 27 de octubre, ante las Águilas en el Estadio Azul, a partir de las 19.00 horas.

