Ignacio Ambriz fue despedido hace tres meses aproximadamente de su cargo como entrenador del Toluca. Actualmente, ese lugar lo está ocupando Renato Paiva. Sin embargo, el ex DT de los Diablos Rojos sigue estando en boca de todos los aficionados.

En las últimas horas, se volvió a vincular el nombre de Nacho Ambriz con el Toluca, pero no por algo positivo ni mucho menos. ¿La razón? El técnico mexicano de 58 años demandó a la institución por falta de pago.

El director técnico, en la brevedad, tomará cartas en el asunto y hará el reclamo ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Futbol.

¿Por qué demandará Nacho Ambriz al Toluca?

Según la información del periodista Alex Blanco, del medio deportivo FOX Sports México, el Toluca presenta un presunto adeudo de finiquito con el entrenador mexicano que estuvo dos años en el club. Hasta este momento, la deuda no fue liquidada.

“No han finiquitado a Nacho Ambriz, ex técnico del Toluca, no le han pagado lo que le deben y parece que va a demandar. Por reglamento, pueden hasta perder puntos”, informó el reportero.

Si Ambriz notifica formalmente este reclamo a la Liga MX, el certamen de futbol mexicano podría castigar a los Diablos Rojos, ya que pese a la deuda con su anterior DT, el club contrató a Paiva.

El reglamento de la FMF

El Artículo 36 del Reglamento de Competencia dice lo siguiente: “Los Jugadores y/o integrantes del Cuerpo Técnico que por cualquier causa dejen de prestar sus servicios al Club deberán rescindir su contrato y firmar el correspondiente finiquito“.

“El documento celebrado entre el Jugador y/o integrante del Cuerpo Técnico y el Club, para la terminación anticipada del contrato de trabajo, deberá ser cargado en el SIID por el Club, inmediatamente después de que éste haya sido concretado. En aras de mantener el orden administrativo y, evitar inconsistencias entre la fecha de baja del registro y la fecha de terminación del contrato de trabajo, los Clubes deberán registrar en la FMF, mediante la herramienta disponible en el SIID, los convenios de terminación anticipada de contrato en un plazo máximo de 5 días, contados a partir de la fecha de celebración del documento“, cierra.