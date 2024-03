No hay descanso: Tigres UANL disputará un partido amistoso durante la fecha FIFA

Se vienen semanas de juegos importantes para Tigres UANL, y Robert Siboldi no quiere dejar nada librado al azar. Resulta que se viene una fecha FIFA, por lo que la actividad de clubes se pondrá en pausa. Es por eso que los Felinos acordaron un juego amistoso para no perder rodaje y, a su vez, que el entrenador pueda hacer pruebas.

El presente del conjunto universitario no es el mejor, y los resultados recientes así lo demuestran. Si bien es cierto que la clasificación en Concachampions frente a Orlando City fue un claro motivo de alegría, la realidad es que en las semanas anteriores se vio una versión muy pobre del equipo.

Por tal motivo, Robert Siboldi sabe que tiene mucho para trabajar en su equipo, sobre todo teniendo en cuenta los importantes compromisos que se vienen. Y justamente, es por eso que los Felinos acordaron un nuevo partido amistoso para no perder el rodaje durante el parón de selecciones.

El partido amistoso que disputará Tigres en la Fecha FIFA

Según trascendió en las últimas horas, Tigres UANL aprovechará el descanso para disputar un juego amistoso frente a York United, de la Premier League de Canadá. Dicho enfrentamiento tendrá lugar el próximo viernes 22 de mayo, y su escenario será el Estadio Universitario.

A pesar de jugar en casa, los aficionados no podrán asistir al recinto, ya que se jugará a puertas cerradas. Sin embargo, y a pesar de la informalidad del encuentro, Robert Daniel Siboldi lo aprovechará al máximo, no solo para que sus jugadores no pierdan el rodaje, sino que, además, para probar nuevas variantes.

Los próximos partidos que tendrá Tigres UANL

Entre el Clausura 2024 y la Concachampions, los Felinos tienen compromisos muy importantes por delante. Tal es así que tendrá que enfrentar a Mazatlán y Puebla el 16 y 29 de marzo respectivamente. Por su parte, el 2 de abril se enfrentará a Columbus Crew, el 6 a Pachuca y, finalmente, el 9 otra vez al conjunto de la MLS.