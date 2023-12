La inesperada eliminación de Rayados en la primera instancia de la Liguilla del Apertura 2023 caló hondo en el aficionado de Monterrey, que no tardó en demostrar su enfado con los resultados obtenidos por el equipo en los últimos campeonatos de la Liga MX.

Luego de lo que fue el empate del último fin de semana, que decretó la eliminación del conjunto blanquiazul a manos de Atlético San Luis, un grupo de simpatizantes viralizó una movida insólita a través de redes sociales, especialmente por medio de “X”, repudiando el nuevo fracaso.

Encabezados por el usuario ‘El Tío Anti Tigre’, la afición promovió la “Campaña Cero Rayas”, implicando que no continuarían apoyando ni mirando a Rayados hasta notar una intención de la plantilla, CT y directiva en revertir la situación de las temporadas recientes.

“Ya no más Club Fútbol Monterrey, hasta no ver un verdadero cambio, no más consumo hasta que ellos demuestren que si les duele perder”, sentenció el simpatizante en su cuenta de X, enfurecido con Fernando Ortiz y todo Monterrey, por no alcanzar las instancias decisivas de la competencia y quedar en el camino.

Rayados acumula siete torneos consecutivos sin llegar a la final de la Liga MX, sequía que tiene impacientes a los aficionados considerando el presupuesto que ha manejado la institución en los últimos años.

La última ocasión en que alcanzó la cita decisiva se remonta al Torneo Apertura 2019, cuando Monterrey se coronó campeón tras vencer al Club América en la gran final de la competencia, derrotándolo por 4-2 a través de tiros del punto penal.