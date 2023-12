Desilusión y frustración describen las sensaciones de los aficionados de Rayados de Monterrey, luego de lo que fue la inesperada eliminación en cuartos de final del Torneo Apertura 2023, que terminó con sus aspiraciones de luchar por el título de la Liga MX.

Los ‘Rayados’ no pudieron dar vuelta la serie y quedaron en el camino a manos de Atlético San Luis. Tras la caída 0-1 en el encuentro de ida en el Alfonso Lastras, Monterrey igualó 1-1 en la revancha en el BBVA y no pudo quebrar el empate en busca de la clasificación. El tanto tempranero de Rogelio Funes Mori no fue suficiente.

Una vez finalizado el encuentro, los silbidos y reproches se dirigieron en especial al entrenador del conjunto blanquiazul, Fernando Ortiz, que ya venía de malas experiencias en la Liguilla cuando dirigió técnicamente al Club América en años anteriores.

En este sentido, el estratega argentino no recibió de buena manera la consulta sobre su continuidad en conferencia de prensa post-partido, dado que ya había tomado una decisión respecto a su futuro. “Estoy tranquilo con mi trabajo y seguiré trabajando, no se me cruzó por la cabeza renunciar”, afirmó con enojo el DT. Además, no le cayó bien la asociación con la campaña anterior de Vucetich: “No soy de comparar las cosas, a mí no me gusta comparar; cada uno hace su propio camino”, señaló el ‘Tano’.

En el transcurso de la entrevista, el entrenador argumentó los que para él fueron los motivos de la eliminación ante San Luis. “Las series duran 180 minutos, regalamos los 90 minutos del partido de ida y cuesta caro, ahí está la explicación”, sentenció. Y contó cómo se recupera de un tropezón semejante: “Los chicos harán su autocrítica y nosotros haremos la nuestra y seguiremos trabajando para salir adelante”, exclamó aún furioso por no poder remontar la serie de cuartos de final.

Por último, el DT se disculpó con la afición de Rayados que colmó el Estadio BBVA para acompañar al equipo. “Pedirles disculpas, hay que hacerse cargo, todos estamos dolidos; agradecerle el apoyo durante todo el semestre, estamos en deuda con ellos”, continuó el Fernando Ortiz, devastado por las expectativas iniciales diferentes al resultado final. Y cerró: “Es una vergüenza deportiva”.

De aquí en más, será momento de aguardar la planificación y las decisiones de la directiva respecto al mercado de fichajes, y las adquisiciones que le puedan dar el salto de calidad que necesita la plantilla de Rayados para estar a la altura de desafíos de estas características. En primera instancia, el equipo tendrá unos días libres hasta la definición del comienzo de la pretemporada.