Televisa y Enrique Bermúdez de la Serna son sinónimos. El Perro estuvo ligado a la cadena durante 47 años y su voz se convirtió en un ícono de la televisión mexicana. De hecho, el de Tamaulipas llegó a narrar 12 Copas del Mundo y sus emblemáticos comentarios también se expandieron a todo Latinoamérica en el famoso videojuego FIFA de Electronic Arts. No obstante, en septiembre de este año anunció su partida de la cadena mexicana.

El Perro Bermúdez hizo el anuncio a través de redes sociales en ese momento y no dio más detalles de los motivos. Sin embargo, en las últimas horas -dos meses después de la sorpresiva noticia- reveló que el vínculo se terminó por “una situación financiera”. Así lo contó el propio narrador con Heriberto Murrieta en el programa ‘M/Aquí’.

“Pararon Miami, vino la fusión. Yo ya no trabajaba para Televisa, yo había firmado con Univisión hace 10 años, pero hace dos años y medio se volvieron a fusionar y ahora vino esa fusión”, comenzó comentando el Perro Bermúdez. Y completó: “Nos dieron la elección y teníamos un contrato todos, de que nos tenían que pagar un año de nuestro sueldo completo y eso es lo que preferimos, o sea, fue una situación financiera”.

El agradecimiento del Perro Bermúdez con Televisa

A pesar de la turbulenta salida, Enrique Bermúdez de la Serna no tiene más que buenas palabras para la cadena televisiva. “Yo a Televisa le estaré agradecido toda mi vida, es mi casa, es donde me hice, es un lugar donde me dieron la oportunidad de realizarme y hacer lo que me gusta hacer”, aseguró el Perro.

El Perro Bermúdez podría dejar de narrar (GETTY IMAGES)

Perro Bermúdez dio indicios sobre su futuro en los medios de comunicación

En un pasaje de la citada entrevista, el Perro fue consultado sobre su futuro en los medios de comunicación. “Tengo ya algunas ofertas, pero no, no he determinado, aunque sí, te lo doy como exclusiva, quiero bajarle un poquito al ritmo“, contestó el comentarista en primera instancia. Sin embargo, luego hizo una contundente declaración en línea con lo anterior: “A lo mejor narrar ya no lo voy a hacer, ya narré muchísimo”.