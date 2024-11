The Best

Los premios The Best premian a los mejores futbolistas de cada temporada, y es un lugar donde se reúnen las grandes figuras mundiales. Precisamente, este mismo jueves FIFA anunció los nominados para la edición 2024 del premio, la cual tendrá presencia de la Liga MX con un jugador.

Año a año, el máximo ente de futbol mundial premia a los mejores futbolistas por su desempeño durante la temporada. En ese sentido, y luego de lo que fue la gala del Balón de Oro, FIFA volvió a nominar a los contendientes para cada una de las categorías existentes.

Lo más normal es que haya presencia de jugadores de las ligas y clubes más grandes del planeta. Sin embargo, también hay lugar para las sorpresas. Tal es así que en esta edición 2024, FIFA decidió incluir a un futbolista de la Liga MX entre los nominados.

El representante de la Liga MX en los premios The Best

FIFA decidió incluir en una de sus listas a Salomón Rondón. El futbolista de Pachuca fue nominado para recibir el premio The Best al mejor delantero. Sin duda alguna, se trata de una nominación sorpresiva, no por el rendimiento del venezolano, sino por las otras figuras que aparecen.

Todos los delanteros nominados por FIFA al The Best

Tal es así que Rondón competirá con Erling Haaland, Harry Kane, Lionel Messi, Vinicius Jr., Lamine Yamal o Kylian Mbappé, entre otros. De esa forma, el futbolista de los Tuzos se pondrá al parejo de algunas de las máximas figuras del futbol mundial.

