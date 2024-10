¿Por qué no juega Jorge 'Corcho' Rodríguez en Rayados vs. Tigres UANL por la Liga MX?

Entérate el motivo por el cual el centrocampista albiazul no será de la partida en el duelo ante los Felinos.

Rayados y Tigres UANL se medirán en minutos por una nueva edición, la N° 139, del Clásico Regio. El encuentro se disputará desde las 21:10 horas (CDMX) en el Estadio BBVA por la duodécima jornada del Apertura 2024 de la Liga MX.

Si bien Martín Demichelis ha apostado por lo mejor que tiene a disposición para afrontar el derbi de Monterrey, habrá una ausencia de peso en el once inicial de La Pandilla. Se trata de Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quien no será de la partida debido a que no ha logrado recuperarse al 100% de una lesión lumbar.

Cabe destacar que este infortunio marginó al argentino del pasado encuentro ante Atlético de San Luis, en el cual su equipo perdió por 1-0 en el marco de la undécima jornada. Y si bien Rayados buscó cuidarlo hasta último momento, lo cierto es que los problemas físicos no le permitirán al sudamericano ir desde el arranque.

Pese a esto, el jugador de 29 años ocupará un lugar en la banca, por lo que Demichelis podría echarle mano en caso de necesitarlo en algún momento del partido.