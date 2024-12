La semifinal de vuelta entre Cruz Azul y América tuvo grandes emociones, aunque también polémicas. Tal es así que Adonai Escobedo, el árbitro del juego, quedó en el ojo de la tormenta, sobre todo por el penalti sancionado a favor de las Águilas. Es por eso que los jugadores celestes no quedaron para nada alegres.

Luego del 3 a 3, todo parecía indicar que La Máquina mantendría la ventaja y clasificaría a la gran final. No obstante, luego del saque del medio, se dio una controversial jugada que acabó con el silbante sancionando penalti a favor de los de Jardine. Y pese a que la jugada dejó ciertas dudas, no hubo revisión del VAR.

Finalmente, Rodrigo Aguirre cambió esa ocasión por gol, poniendo a América nuevamente en ventaja cerca del final. Es por eso que, una vez finalizado el partido, y con la eliminación ya consumada, los jugadores de Martín Anselmi no dudaron y fueron a reclamarle con todo al árbitro.

Jugadores de Cruz Azul encararon a Adonai Escobedo tras la eliminación

Tras el partido, en las redes sociales salió a la luz lo ocurrido en la zona de vestidores. Resulta que los futbolistas de La Máquina quedaron muy disconformes con la actuación del colegiado, por lo que lo fueron a buscar y lo enfrentaron. Allí, hubo fuertes insultos hacia el silbante.

En una grabación de Récord, se pueden oír contundentes agravios contra Escobedo. “Adonai, la c* de tu madre, Adonai, hijo de p*”, “otro partido turbio”, “Adonai hijo de p*”, “ahora van a empezar a salir todas las imágenes de nuevo la c* de tu madre”, “¿para qué tienen el VAR si después no lo miran” y “manga de hijos de mil p*”, fueron algunas de las expresiones.

Evidentemente, tal como está a la vista de todos, la semifinal entre Cruz Azul y América dejó gran polémica. Es por eso que, tras haber quedado eliminados, los jugadores de La Máquina no dudaron y fueron a buscar al árbitro del partido en la zona de vestidores para manifestarle así su descontento.