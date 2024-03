Santos Laguna es uno de los equipos de la Liga MX que ha logrado gritar campeón del futbol mexicano en varias ocasiones. La última conquista la obtuvo en el Clausura 2018 de la mano de Robert Dante Siboldi, imponiéndose en la final al Toluca.

Por el equipo verdiblanco pasaron grandes glorias del futbol mexicano como Jared Borgetti, goleador histórico del equipo con 205 goles; Matías Vuoso, Oribe Peralta, Oswaldo Sánchez, Darwin Quintero, entre otros. Santos Laguna tiene una rica historia en la Liga MX.

La Komún es un grupo de aficionados de Santos Laguna que se unieron para llenar de música las tribunas del Estadio Corona. Desde su creación en 2001 han estado presentes en cada actuación de Los Guerreros. La creatividad en sus canciones la pone como una de las mejores porras de la Liga MX.

Letras de canciones de La Komún

Himno de Santos Laguna

La hora cero ya llego

es el momento de demostrar

que no no hay grandes ni chicos

solo tu desicion

para ganar

Siempre adelante

sin temor

tu tienes la fuerza para vencer

olvida si eres favorito o no

solo piensa que debes ganar

El equipo de todos

verde es tu color

blanca tu franqueza

con gritos de guerreros

Santos a ganar

El equipo de todos

grande es tu afición

como la Laguna

venciendo al desierto

¡Santos a ganar!

¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro!

¡Duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro!

El equipo de todos

suda con valor

por tu camiseta

con orgullo deportivo

¡Santos a ganar!

El equipo de todos

noble es tu afición

como nuestra tierra

con alma y fortaleza

¡Santos a ganar!

Como me voy a olvidar

Sigo esperando esa suerte!

De ser campeon una vez mas

y todos juntos la vuelta vamo a dar

Como te voy a olvidar

Si en esta vida lo que mas quiero

como te voy a olvidar

Si tus colores los llevo dentro

y es mi ilusion volver a verte Uh!

(Se repite )

En las buenas y en las malas

En las buenas y en las malas

nunca me aleje de ti

y a mi no me importa nada, nada, nada

tan solo estar junto a ti

Y esta es tu gente la que te alienta

todos queremos dar otra vuelta

hinchada como esta ninguna

te amo con todo santos laguna

Loco, me estoy volviendo loco

loco, loco y guerrero

loco, me estoy volviendo loco

loco y guerrero

Hoy te venimos a ver y no podemos perder

Oh oh oh entregando el corazon,

eh eh eh, para poder ser campeon

hoy te venimos a ver y no podemos perder

la komun te va alentar cantando hasta el final,

de visitante o local en la grada vamo a estar

juega con garra y pasión entregando el corazón!

(Se repite)

Otra vuelta

Otra otra vuelta otra

Sabes que siempre te vengo a ver guerreros

Hay que poner mas huevos no puedes perder hay que ganar,

Esta es tu hinchada que te va alentar

En las buenas y en las malas hasta el final,

Tu gente nunca te va abandonar,

Vamos guerreros vamo a ganar (se repite)

Señores yo soy del santos y tengo aguante

Dale guerrero

Dale guerrero

Dale guerrero

Dale guerrero

Señores yo soy del santos y tengo aguante

(Aguante)

Yo sigo a mi guerreros a todas partes

(A huevo)

Guerrero es un sentimiento

Que se lleva en el corazón

Daría toda mi vida por ser campeón

Una gitana hermosa tiró las cartas

Una gitana hermosa tiro las cartas

Dijo que el Albiverde sale campeón

Pasan y pasan años,no pasa nada

Pero seguiré siendo un guerrero

Me lo dijo una gitana,me lo dijo el corazón

No te rindas pon mas huevos deja todo en el tablón

Que la gente me critique

Y me diga no estas bien

Yo te seguiré alentando no me importa donde estés

(Se repite lo mismo)

Yo soy albiverde si señor

Yo soy albiverde si señor,

que loco estoy,

aliento al santos aunque no salgas campeón,

de corazón.

Esta hinchada te lo demostró

no te abandono

buenas y malas a tu lado alentó

dale guerrero

Pase lo que pase ahí estaré

te alentare

en cada canto

yo te entrego el corazón

vamos a salir campeón.