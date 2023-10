Sergio Canales arribó a Rayados de Monterrey para el Apertura 2023, como el refuerzo estrella de la Liga MX. El español era una de las figuras del Real Betis de España, y su llegada a los “Albiazules” generó una gran ilusión en la afición.

A pesar de tener buenas actuaciones, una lesión en el muslo lo mantiene fuera del campo de juego desde hace algunas semanas. Sin embargo, más allá del mal momento por no poder jugar, Canales se siente “frustrado” en Rayados.

El centrocampista, pese a ser una de las figuras de la plantilla, no se encuentra cómodo con su situación en el equipo. Esto es algo que llama la atención de los aficionados, y preocupa de cara al futuro.

Sergio Canales no está cómodo en Rayados

Según el reportero Santiago Fourcade, Canales no se siente cómodo dentro del equipo, debido al entrenador, Fernando Ortiz. Esto se debe a que siente que no encaja en el esquema táctica que dispone el DT para afrontar los partidos.

El propio periodista dijo que, “La percepción de Sergio Canales hoy en Rayados es que la pelota no pasa por él, Sergio no termina de acomodarse, siente que no le pasan la pelota”.

¿Un problema para Tano Ortiz a futuro?

Fourcade también brindó más detalles del sentir de Canales, “Sergio no termina de acomodarse. Siente que no le pasan la pelota y no está siendo clave a la hora de funcionar en el circuito de futbol”.

Tras esta información, será clave el momento en que el “Mago” esté de regreso y recuperado de su lesión para jugar. Se verá si Tano Ortiz toma alguna medida al respecto y si esto podría traerle algún inconveniente dentro de la plantilla.

El rendimiento de Sergio Canales en Monterrey

Desde su arribo a Rayados, Sergio Canales acumula 5 partidos disputados en el Apertura 2023, marcando 3 goles. Mientras que por la Leagues Cup 2023, participó en 5 encuentro y anotó 2 tantos.

¿Cuándo vuelve a jugar Sergio Canales en Rayados?

Sergio Canales se perderá lo que resta del Apertura 2023, por lo que recién podrá volver a jugar en Rayados en 2024. Es una baja sensible para “La Pandilla”, que debe afrontar la última parte del torneo sin una de sus estrellas.