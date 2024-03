El presente de Tigres UANL no es del todo bueno, y las últimas presentaciones del equipo han dejado mucho que desear. Pero, además, ha habido varios jugadores que no han podido demostrar todo su potencial. Y en línea con esa realidad, Juan Brunetta no dudó a la hora de declarar y fue autocrítico acerca de su nivel.

A comienzos de 2024, y luego de tener paso por Santos Laguna, el futbolista de 26 años arribó a los Felinos, despertando así gran expectativa. Sin embargo, lo cierto es que, hasta el momento, el mediocampista no pudo destacar tanto como lo hizo en el segundo semestre del 2023.

Es por eso que poco a poco, los aficionados universitarios empezaron a reclamarle más al equipo, y Juan Brunetta fue uno de los más cuestionados. Y en medio de las críticas por parte de los seguidores de Tigres UANL, el argentino habló y fue crítico consigo mismo.

La autocrítica de Juan Brunetta por su pobre nivel en Tigres UANL

En la previa al juego frente América, el ex Santos Laguna fue consultado acerca de su presente futbolístico, y no dudó a la hora de responder. “En lo personal, por ahí un poco la mejor versión se vio en los primeros partidos, la mía. Soy autocrítico y debo mejorar, puedo estar mejor y dar algo más”, comentó.

Pero, además, Brunetta hizo referencia al presente de Tigres UANL: “Después en lo colectivo, tenemos cosas que mejorar. Hemos tenido buenos partidos y tenemos mucho por mejorar, ahora contra América hacer un buen partido y sacar el resultado que es lo más importante”.

Y para finalizar, Juan respondió a la pregunta sobre los cuestionamientos: “Entendemos cuando el equipo no funciona. Nosotros somos los primeros en darnos cuenta, somos autocríticos en ese sentido, todos sabemos distinguir los buenos y malos momentos, y queremos siempre darle alegrías a la gente que nos apoya. Esperemos conseguir los resultados y con una mejora en lo futbolístico”.