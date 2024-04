Lamentablemente, Santos Laguna se quedó sin chances de lograr la clasificación a la postemporada. El equipo verdiblanco se despide de su afición, quien lo acompañó de manera incondicional a lo largo del Clausura 2024. Por la Jornada 16, recibe al Pachuca, que quiere sellar el pase a la Liguilla.

Santos viene de caer en su visita ante Necaxa, derrota que marcó su eliminación del Clausura 2024. El equipo de Nacho Ambriz apuesta a cerrar la temporada con una victoria en casa. Los de Torreón llevan cuatro encuentros sin victorias, con dos derrotas y dos empates y buscarán contar el maleficio frente a los Tuzos.

Por su parte, Pachuca también viene de una derrota, el equipo hidalguense, perdió en casa ante Chivas por 1-0 y comprometió su clasificación directa a la Liguilla. Tras lograr el pase a las semifinales de la Concachampions, los Tuzos quieren aseguran el pase a la postemporada, por lo que van por una victoria en su visita a Santos que los acerque a la clasificación.

¿Por dónde ver EN VIVO el juego entre Santos Laguna vs. Pachuca?

Este sábado 20 de abril a las 19:05 horas del Centro de México, Santos Laguna recibe en el Estadio Corona a Pachuca por la Jornada 16 del Clausura 2024. Los aficionados de Chivas, Querétaro, Pumas, Tigres y Necaxa, estarán pendiente de lo que suceda en este juego, el pase a la Liguilla es lo que está en disputa.

Este encuentro, lamentablemente, no irá por TV abierta. Los aficionados que quieran ver este juego, podrán hacerlo a través de la señal paga del ViX Premium, con una suscripción previa. Santos le quiere regalar una victoria a su gente, en el penúltimo partido de Los Guerreros en casa en esta temporada.

Pobre campaña de Santos en el Clausura 2024

En resumen, la temporada para Santos Laguna no ha sido para nada buena. El equipo verdiblanco no pudo cumplir con el objetivo de llegar al Play- In y por segundo torneo consecutivo no estará en la Liguilla del futbol mexicano. Cabe recordar, que tras un pobre comienzo, la directiva realizó un cambio en la dirección técnico del equipo, le dio salida a Pablo Repetto y Nacho Abriz asumió al mando.

Con el ex Toluca en la banca, Santos logró revertir el duro momento por el que atravesaba, lograron tres victorias consecutivas y volvieron a acercarse a puestos de clasificación. Lamentablemente, los malos resultados volvieron y se quedaron con las manos vacías. Este sábado enfrentan a Pachuca con la ilusión de devolverle el cariño a la afición por el acompañamiento de todo el año.