Olvidable sería el calificativo para la noche que protagonizó Toluca en su choque de este miércoles ante las Chivas de Guadalajara, en el primer partido de la serie de cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2024, que finalizó con victoria del local ante los ‘Diablos Rojos’ en un compromiso electrizante.

Sin embargo, Renato Paiva no está tan de acuerdo: tan así que le bajó el precio al triunfo del ‘Rebaño’ ante sus dirigidos. “Ahora está un poquito más complicado porque estamos perdiendo 1-0, nada más que eso. Aprovecharon bien la eficacia en un partido que yo sentía que estaba controlado; en un córner, un centro y un rebote terminan por hacer el gol”, afirmó con sinceridad extrema el DT del Toluca en la rueda de prensa posterior al partido.

El entrenador portuguésle atribuyó la clave de la caída fuera de casa a la efectividad de uno y otro en la portería contraria, e hizo ‘mea culpa’ por volver a no marcar goles, como ante Cruz Azul. “No generamos lo que queríamos generar y lo que es nuestro ADN, que nos ha hecho el mejor ataque de la Liga durante la fase regular. Un gran equipo del otro lado, pero que hoy hemos controlado en la mayor parte del tiempo, no aprovechamos las oportunidades que hemos tenido y ellos sí han aprovechado la que han tenido”, señaló el estratega una vez consumada la derrota en territorio rojiblanco.

Dentro de su análisis del juego, el timonel del equipo escarlata confesó que buscaron ‘cuidar’ el resultado para liquidar la serie en casa, aunque finalmente les costó caro. “Esto se juega en dos partidos, y hoy no podíamos venir aquí a jugar con algún riesgo, porque sabíamos que Chivas es muy peligroso y que teníamos que atacar con consciencia porque arriesgar de más hoy, en un primer partido, podría dañarnos la eliminatoria“, expresó Renato en conversación con los periodistas presentes, pero advirtió antes de ser tildado de especulador: “No hemos sido exageradamente defensivos, las mejores oportunidades de hecho terminaron por ser nuestras“.

Renato Paiva no se preocupa por el marcador final de la ida [Foto: Getty]

Por otra parte, Paiva se mostró optimista respecto a los restantes noventa minutos de la serie de cuartos de final ante las Chivas. “El partido me da sensaciones que podemos en nuestra casa y con nuestro público pasar esta eliminatoria, eso es lo que este partido me informa; obvio ahora partimos atrás, pero no tengo dudas que en nuestra casa y con el apoyo de nuestra gente podremos pasar esta eliminatoria”, sentenció con convicción el director técnico de los ‘Diablos’, que por primera vez en su ciclo enfiló dos derrotas al hilo.

Renato Paiva se expresó sobre el contexto hostil contra Alexis Vega:

El estratega luso se refirió a los cantos y abucheos contra Alexis Vega, que volvió a pisar el suelo del Estadio Akron por primera vez tras su polémica salida de Chivas, y le puso paños fríos a la cuestión: “Lo he visto igual, lo pueden pitar, lo pitan en todos lados y ya tiene 6 o 7 goles, está haciendo un torneo excelente y donde pasa lo pitan, aquí es más normal porque estuvo aquí y salió de aquí. En otras canchas no entiendo tanto por qué, ya que es un gran jugador mexicano, me-xi-ca-no, que si yo pago un boleto para ver fútbol quiero ver buenos jugadores, no sé por qué lo pitan, pero no lo controlo ni quiero”.

Además, analizó la actuación de su delantero centro titular y admitió que no visualizó que el goleador se haya visto afectado en su juego por lo que sucedía en las gradas. “He visto un Alexis muy colectivo, enseñándose para jugar como siempre hace, tiene mucha personalidad. No creo que le tenga pesado jugar aquí contra ex equipo, en su ex estadio y contra su ex afición, son cosas normales que tiene que saber vivir, ahora jugará con el cariño de nuestra afición y puede ser un jugador determinante para pasar esta eliminatoria”, concluyó Paiva poniéndole punto final al debate sobre la figura de su equipo.