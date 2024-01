Joao Rojas llegó a Rayados de Monterrey en julio del 2022, proveniente de CS Emelec a cambio de 1.900.000 euros. Sin embargo, no logró estar a la altura futbolísticamente y mucho de esto tiene que ver con las diferentes lesiones que sufrió en su paso por el club.

Ante esto, la directiva del elenco mexicano tomó la decisión de rescindir el vínculo con el extremo ecuatoriano de 26 años. En Rayados, Rojas disputó solamente 29 encuentros, en los que convirtió dos goles y pudo repartir dos asistencias.

En las últimas horas, luego de que se confirmara la salida de Joao de Monterrey, filtraron el último mensaje del futbolista antes de dejar la institución. A continuación, te contamos todos los detalles que se deben conocer al respecto.

El fuerte mensaje de Rojas en Rayados

La información fue brindada por el periodista Willie González, quien filtró el mensaje de despedida de Joao Rojas en el grupo de WhatsApp del plantel de Rayados.

“Me despido de todos. Incluso del DT que me dijo hace seis meses que me iba a sacar. Faltándome el respeto de una forma que hasta lo considero humillante“, comenzó diciendo.

Luego, cerró: “Que bueno que de frente pude decirte lo que pienso, con los huevos grandotes que tengo desde que nací, los mismos que le faltaron para decirme a la cara que me tengo que ir“.