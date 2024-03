Cada vez falta menos para que termine la etapa regular del Clausura 2024 de la Liga MX, y todos los equipos ya están pensando en el playoff. Es por eso que todos y cada uno de ellos está mirando con atención la tabla general de posiciones para conocer cómo es su panorama. Y justamente, en Bolavip te contamos cómo está la clasificación.

Tras un descanso por la fecha FIFA, el futbol mexicano vuelve a tener actividad. Pero, además, hay varios clubes que saben que tendrán semanas complicadas por su participación en Concachampions, por lo que tendrán que repartir esfuerzos en una y otra competición.

Sin embargo, ello no hace que deje de ser una jornada atractiva ni mucho menos. Caso contrario, juegos como los de Rayados vs. Chivas o Pumas vs. Cruz Azul son más que llamativos para todos los aficionados. Es por eso que esta jornada 13 no será una cualquiera, y se llevará mucha atención por parte de todos los aficionados.

Tabla general de posiciones del Clausura 2024 de la Liga MX

Antes del inicio de la jornada 13, siete equipos comandaban las cosas en lo más alto: Rayados, América, Toluca, Cruz Azul, Pachuca, Tigres y Necaxa. Sin embargo, lo cierto es que la diferencia entre unos y otros ahora mismo es muy escasa, lo cual abre las puertas a la lucha en las jornadas finales de la etapa regular.

Todos los partidos de la jornada 13 del Clausura 2024 de la Liga MX