Tigres UANL logró el milagro este domingo 28 de mayo en la cancha del Estadio Akron, tras darle la vuelta y vencer 3 a 2 a las Chivas de Guadalajara en la gran final del Torneo Clausura 2023. Los Felinos son campeones de la Liga MX por octava ocasión en su historia.

De la mano de Robert Dante Siboldi, el tercer entrenador en el torneo, los Felinos se repusieron de un 0-2 que parecía tenerlos en jaque. Los goles de André-Pierre Gignac de penal, más dos cabezazos de Sebastián Córdova y Guido Pizarro le permitieron a los Auriazules dar el batacazo.

Después de levantar la copa y tras la eufórica celebración, el propio Gignac fue entrevistado y brindó contundentes palabras. El ídolo francés le respondió a sus detractores y se acordó de Miguel Herrera, quien durante su etapa al frente del club regiomontano había llamado “viejo” al plantel de Tigres, y se había referido al goleador de manera particular.

“Este grupo de viejitos se lo merece”

“Cuando hemos sido campeones siempre hemos sufrido. Desde que he llegado hemos sufrido, finales ganadas en penales, todo lo que usted quiera. Pero hoy este grupo mezclado de viejitos y de jovencitos se lo merece, por todo lo que hemos sufrido estos seis meses […] Tengo 37 y soy campeón“, disparó APG10.

¿Qué había dicho el Piojo Herrera sobre Tigres?

Tras la eliminación de Tigres a manos de Pachuca en el Clausura 2022, el todavía DT de los Felinos, Miguel Herrera, disparó polémicas declaraciones en conferencia de prensa: “A mí o a otro que venga, le va a tocar el recambio generacional de este equipo que ya se hizo viejo para el futbol, si no es a mí, es la que venga. Gignac no es eterno, hace todo, pero no es eterno”.