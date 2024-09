Rodolfo Pizarro dio una de las grandes sorpresas del mercado de la Liga MX en los últimos días. El futbolista de 30 años abandonó AEK Atenas para convertirse, de forma inesperada, en nuevo fichaje de Mazatlán. Y en su presentación, el futbolista dejó múltiples declaraciones interesantes.

El ex futbolista de Rayados sorprendió a todos al conocerse su regreso al futbol mexicano. Sin embargo, su destino no fue Monterrey como podía llegar a esperarse, sino que finalmente Pizarro se convirtió en nuevo jugador del conjunto Cañonero para el Apertura 2024.

Rodolfo Pizarro apunta contra la directiva de AEK

“Todavía no logro entender porque Matías Almeyda me decía que la directiva no quería que jugara ni nada. No lo logro entender porque al final el técnico también decide. Con Matías siempre tuve comunicación, incluso hasta la fecha. La relación con él siempre estuvo muy bien, pero no logro entender el por qué”, reveló Pizarro.

Pizarro sueña con ir a la Copa del Mundo de 2026

Considerando que la Copa del Mundo de 2026 está cada vez más cerca, Pizarro se ilusiona con poder estar junto a la Selección Mexicana. “Respecto al Mundial, claro que tengo deseo de ir. Espero primero hacer bien las cosas aquí y después tener la oportunidad de ir”, aseguró.

¿Vuelve Rodolfo Pizarro a Europa?

“Lo volvería a intentar. Todavía está esa espinita clavada de que no me fue como esperaba, entonces por ese lado creo que sí lo volvería a intentar. Dependiendo la liga y todas las circunstancias, pero yo creo que sí. Eso lo va a decidir el tiempo. Primero tengo que hacer muy bien las cosas”, comentó.

