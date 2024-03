Rayados está viviendo un momento espectacular. Monterrey es uno de los líderes de la Liga MX junto a Cruz Azul y Pachuca y además sigue en pie en la Concachampions. Sin embargo, la posible venta de Germán Berterame viene generando preocupación en las últimas horas.

La noticia acerca de que Portland Timbers ofertó 15 millones de dólares a Rayados generó revuelo en la previa al duelo del domingo ante Pumas, aunque luego el delantero fue titular contra los Universitarios y Monterrey ganó de forma contundente por 3-0.

Después de la victoria que colocó a Rayados nuevamente en lo más alto de la tabla del Clausura 2024, Fernando Ortiz no evitó el tema y habló sobre Berterame y su posible salida en la conferencia de prensa.

Fernando Ortiz habló sobre Germán Berterame y su posible salida de Rayados

“Es un tema que la directiva lo está tratando y sabe lo que pienso con respecto a Germán. No he hablado con Germán, de ahí en más, es todo de la directiva. Es un jugador que todo mundo quisiera tener, lo que está sucediendo es normal que todo club quiera contar con Germán”, comentó el Tano Ortiz.

Asimismo, el DT de Rayados dijo que no sabe cuánto tardará en definirse el tema: “No sé, no puedo hablar si algo no lo sé. Los tiempos los manejan la directiva y el tiempo de contratar de la MLS. Esto es la realidad, lo que sucede y no soy el que toma las decisiones”, finalizó el Tano Ortiz.

Por lo pronto y mientras se define la situación de Berterame, Rayados tiene que seguir compitiendo y en lo inmediato deberá enfrentarse a Cincinnati en la Concachampions y luego a Mazatlán en la Liga MX.