El mundo de la Lucha Libre mexicana está de luto debido a que hace unos instantes se confirmó la muerte de Arturo Rivera, reconocido relator y comentaristas de los grandes peleadores que pasaron por la AAA y CMLL. El reconocido fanático de Atlante falleció a los 68 años en Ciudad de México, tras haber tenido varios problemas de salud.

“Ha fallecido un gran compañero y amigo Arturo ‘El Rudo’ Rivera. Que Dios lo reciba y a sus hijos, nietos y hermanos los consuele. Te voy a extrañar mi Rudo”, confirmó Esteban Arce, amigo Rivera, sobre la muerte de Rudo. Por otro lado, por el momento no sabe los motivos terminaron con su vida.

La carrera de Arturo Rivera

Arturo Rivera se inició el periodismo deportivo desde 1983 quien comentó que se metió en la profesión por accidente luego de que haya faltado un columnista en un programa radial. Desde aquel momento cubrió diferentes eventos deportivos como el Mundial de México 1986 y la Copa del Mundo de Italia de 1990. “De ese casting nace la bella historia de una pasión que se convirtió́ más que pasión en mi modo de vivir, mi modo de ser. En mi manera de vivir es imprescindible la lucha libre”, comentó Rudo a Voces del Deporte Mexicano.

A su vez, su gran compañero en los relatos de la lucha libre fue el Doctor Alfonso Morales, quien falleció el pasado 18 de octubre de 2020. “Alfonso y yo, sin querer, marcamos una época, no lo buscamos, se hizo porque la lucha es un deporte que se presta. De ahí se arrancó́ un estilo que hasta la fecha prevalece. Yo sigo siendo el tramposo, el que justifica la trampa, que no ve lo que la gente ve, hago que me volteo hacia el norte cuando la bronca está al sur, en fin, todavía se vale en la lucha libre”, había comentado Rivera al referirse que él era el abogado del diablo en un deporte en el que todo el mundo estaba de acuerdo.

Diferentes personalidades se despiden de Rudo Rivera

Tras darse a conocer la noticia, diferentes periodista y comentaristas se despidieron el Rudo Rivera en las redes sociales. “Mi querido Arturo ‘Rudo’ Rivera hace menos de 2 meses estábamos festejando juntos el triunfo del Atlante y ¡me regalaste esta gran entrevista! ¡Descansa en Paz!”, expresó Antonio de Valdés.