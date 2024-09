Este no parece ser el año de Santiago Giménez: luego de su desafortunada Copa América y la posterior caída de su traspaso a la Premier League, el mexicano padeció en los últimos días una lesión que, según dio a conocer esta mañana su propio equipo, lo hará perderse lo que resta del año.

El ‘Chaquito’ se retiró entre lágrimas del campo de juego el pasado domingo, durante el encuentro entre Feyenoord y NAC Breda, cuando debió ser sustituido del dolor que le contrajo la lesión. De inmediato, su imagen dio vuelta al mundo y encendió las alarmas en su club y en la Selección Mexicana.

Si bien afortunadamente no se trata de la lesión de mayor gravedad en el futbol, se pudo saber que ‘Bebote’ no volverá a jugar sino hasta 2025. De este modo, no podrá disputar lo que resta del semestre de Eredivisie, Champions League, Nations League ni amistosos con el Tri’.

Santiago Giménez deberá ser paciente en su evolución.

De acuerdo al parte médico oficial que brindó Feyenoord esta mañana, Santi Giménez padece una lesión en el muslo. Este tipo de lesión es delicada y debe ser tratada de buena manera y respetando los plazos indicados por los especialistas pertinentes, para no arriesgarse a una posible reincidencia a futuro.

El club ha comunicado que el tiempo de recuperación es de tres meses, aproximadamente, si todo sale bien. En este escenario, se habrá acabado el año para el mexicano, que comenzará de inmediato su rehabilitación apuntado a estar listo para la pretemporada de invierno.

Bajo estas circunstancias, Santiago Giménez cierra el 2024 con 10 goles y 5 asistencias en 36 presentaciones, un promedio relativamente bajo si se toma como parámetro su sensacional año anterior. Ojalá el 2025 tenga buenas cosas preparadas para el mexicano y seguramente así será.