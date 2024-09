Santiago Giménez no está atravesando el mejor de los presentes y atraviesa una sequía goleadora. Es por eso que, al igual que sucede en la Selección Mexicana, en Feyenoord ya comenzaron las críticas, y los aficionados esperan que sus anotaciones vuelvan a aparecer lo antes posible.

Si bien es cierto que registra goles en agosto, desde el juego del día 18 del mencionado mes que Santi no anota para el equipo neerlandés. Sin embargo, a pesar de los cuestionamientos que pueda llegar a haber, un histórico delantero defendió al mexicano.

El delantero mantiene una sequía que preocupa en Feyenoord (IMAGO)

Roy Makaay, ex de Feyenoord, defendió a Santiago Giménez

El delantero, quien fue multicampeón en Europa y tuvo un último paso por Feyenoord, salió a hablar en defensa de Santi. “Ha sido para el Feyenoord un muy buen fichaje, aunque creo que está sufriendo un poquito últimamente”, comenzó opinando el ex futbolista neerlandés.

“La temporada pasada hasta el parón de navidad ha estado espectacular y todo el mundo hablando si se quedaba o no, se quedó y en la segunda mitad no hizo tantos goles”, continuó. Sin embargo, a pesar de que los registros goleadores de Giménez bajaron, no dejó de ser importante para su equipo.

Finalmente, Makaay respaldó al mexicano: “Cuando no haces goles las críticas vienen, es parte de ser un futbolista. Tiene calidad y estamos esperando que vuelva a meter goles”. Al igual que le sucede en la Selección Mexicana, Santi está levantando críticas, y le ha costado anotar recientemente.

