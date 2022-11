No son pocos los futbolistas mexicanos que pueden mantenerse tanto tiempo entre las principales ligas del mundo, compitiendo ante los mejores equipos. Andrés Guardado ya es historia del futbol mexicano, pese a que aún se encuentra activo y será uno de los referentes de la Selección Mexicana en Qatar 2022.

Previo al inicio del Mundial, Andrés Guardado dialogó en exclusiva para el segmento"En Primera Persona", de Star+.Allí, el "Principito" habló sobre muchas cuestiones de su trayectoria y de la Selección Mexicana, como así también de lo que será su cuarta Copa del Mundo.

Sin embargo, Guardado también sorprendió al develar una anécdota con José Mourinho. El pasado 13 de octubre, Betis y Roma se enfrentaron por la Europa League en un duelo que terminó 1-1: "Terminó el partido, me vino a buscar y me pidió mi camiseta. Vino al vestuario, iba saliendo y escuché 'Andrés', 'Guardado', volteo y era Mourinho. Me dice 'me puedes regalar tu camiseta', le dije 'claro, míster, un honor'".

Para Guardado, aquello significó mucho, pues habla de un respeto ganado: "Ese tipo de cosas es con lo que se queda uno, más allá de lo que pueda decirte gente que no ha seguido mi carrera, que solo ve los partidos o que ve solamente cuando voy con la Selección, que no siguen los partidos del Betis. Pueden decir mil cosas pero estos son mis trofeos".

Encantado con Mou

El mediocampista de la Selección Mexicana insistió con lo que significó aquel gesto de Mourinho: "Son mis regalos, que gente de futbol, que me ha visto de cerca, porque competí contra Mourinho muchas veces aquí en la liga española, que él respete mi carrera y que valore un poco el jugador que he podido conseguir”, reflexionó Guarado.