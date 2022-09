La Selección Mexicana se prepara para afrontar dos amistosos frente a Perú y Colombia, los cuales pueden resultar fundamentales para que Gerardo Martino ultime detalles de la lista de convocados de cara al Mundial de Qatar 2022. Es por eso que, más que nunca, los fanáticos están criticando al entrenador argentino por los jugadores elegidos y a los que "sacrificaría".

El ciclo del Tata no ha sido muy bien apoyado por la afición y la prensa nacional, eso no es ninguna novedad. Es por eso que estando tan cerca del campeonato más relevante del planeta, uno de los referentes del Tri, Andrés Guardado, decidió lanzar un duro dardo a los detractores del elenco nacional. Las críticas ya se hicieron una costumbre para ellos, por lo que harán lo imposible para convertir esa mala energía en ilusión.

"No es nada nuevo para nosotros que todo el tiempo no se confíe en nosotros, es algo que percibimos, pero la única forma de cambiarlo es conseguir los resultados dentro de la cancha, es la única manera y hay que preocuparnos por hacer eso para que cambie la ilusión de la gente. Lo que toca es aguantar, como dice el Tata tratar de aislarnos dentro de lo posible pero sabemos que tenemos una responsabilidad de cambiar esto, pero dentro de la cancha", confesó en conferencia de prensa.

Más adelante agregó: "Hay críticas constructivas, no todas son negativas, (debemos) agarrar esa razón, para que esa cosa que critican poderla cambiar. Hay que ser autocríticos, como dicen, cuando el río suena algo trae, hay que tomarlo, con esa misma madurez escuchar y tomar lo que se dice porque no es nada bueno para nosotros que todo el tiempo o no se confíe en nosotros. Lo única manera de cambiarlo es conseguir buenos resultados. Por más que pidamos ser positivos, es difícil si en la cancha no se muestra otra cosa".

"No me atrevería decir que (Martino) es el peor (tratado), a lo mejor somos de memoria corta, pero con Osorio le gritaban que se fuera y le decían de todo. A lo mejor no se quieren acordar, pero vivimos algo similar con él. Ahora se magnífica con las redes sociales, porque ahora una persona puede sacar algo y suena más el pesimismo, retumba más que toda la gente, no es nuevo dentro de Selección", sentenció el Principito, quien actualmente se desempeña en Betis y apunta a ser titular en Qatar.