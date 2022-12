Después de su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección mexicana, el mediocampista Andrés Guardado se recincorporó a su equipo, el Betis, y este sábado participó en el empate 1-1 contra el Inter de Milán en partido de preparación jugado en la cancha del estadio Benito Villamarín.

Andrés Guardado regresó contento al Betis a cumplir su contrato que vence el 30 de junio de 2023: "Estoy en mi lugar, estoy en mi casa, me siento muy a gusto aquí, trabajo con mucha alegría, me gusta mi día a día, me gusta el equipo, me gusta la institución, me he empapado de beticismo durante todos estos años que ahora mismo no entiendo la vida sin el Betis y ahora mismo tengo mucha ilusión por este final de temporada que también se acaba mi contrato, de disfrutar cada momento porque cada vez queda menos y va a ser difícil encontrar en mi vida o en mi carrera porque cuando finalice un lugar donde pude haber estado mejor".

En entrevista para TUDN, Andrés Guardado se mostró complacido por su longevidad en el Betis: "Hemos pasado muchas cosas, pero la verdad más buenas que malas. La verdad que estoy muy orgulloso y muy agradecido con toda la gente del Betis desde el primer día que llegué, seis años después soy el segundo más veterano en el equipo después de Joaquín".

A sus 36 años de edad, Andrés Guardado dijo sentirse en óptimas condiciones para seguir compitiendo con el Betis: "Yo me veo bien, a lo mejor unos no estarán tan de acuerdo, pero yo me siento bien, me siento con fuerzas, estoy muy contento, la competición y los partidos te van dictando por dónde y cuánto te puede ir quedando de futbol y al día de hoy me siento bastante bien y ojalá pueda seguir siendo productivo para el equipo y ayudar a los objetivos que tenemos todos".

Andrés Guardado quiere la Supercopa de España

En enero, Andrés Guardado y el Betis jugarán por la Supercopa de España 2023. El miércoles 4 y el jueves 5, respectivamente se jugarán las Semifinales: Real Madrid contra Valencia y Betis contra Barcelona; el miércoles 11 se disputará al final. "Nos hemos ganado el derecho de estar en esta Supercopa y nos ilusiona el poderla ganar, vamos a ir con la mentalidad de ser campeones y traernos la supercopa, sabemos que va a ser muy dificil, puede ser poco atractivo para la gente, pero creemos nosotros que es un sistema que a lo mejor complica un poco el título, pero más allá de eso vamos a ir con todas las ganas y ojalá podamos darnos la alegría a nosotros y a nuestra afición", dijo el Principito.