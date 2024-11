Javier Aguirre afrontará su primer partido oficial como entrenador de la Selección Mexicana en su tercera etapa al frente del conjunto nacional. El rival será Honduras, equipo contra el cual jugará este viernes 15 de septiembre desde las 20:00 horas (CDMX) en el Estadio General Francisco Morazán por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

De cara a ese encuentro, el experimentado timonel de 65 años debió descartar a cuatro futbolistas de la lista de 27 convocados. Esto se debe a que el reglamento de la FIFA permite contar con la presencia de 23 futbolistas, los 11 titulares más 12 suplentes.

Según lo informado por el periodista Gibrán Araige, de TUDN, Javier Aguirre decidió dejar fuera de la nómina a cuatro jugadores que disputarán el Play In y la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX. Ellos son Henry Martín (América), Víctor Guzmán (Rayados), Ozziel Herrera (Tigres UANL) y Alexis Gutiérrez (Cruz Azul).

Javier Aguirre ha decidido dejar fuera del juego ante Honduras a Henry Martín, Víctor Guzmán, Ozziel Herrera y Alexis Gutiérrez. (Getty Images)

Vale destacar que los primeros partidos del repechaje -Xolos vs. América y Chivas vs. Atlas- se jugarán el próximo jueves 21 de noviembre. En tanto, los cuartos de final de la Liguilla comenzarán una semana más tarde.

Javier Aguirre no espera un ambiente hostil para el partido entre México y Honduras por la Concacaf Nations League

Por otro lado, Javier Aguirre habló acerca del clima que se vivirá en San Pedro Sula para el partido entre Honduras y México. Al respecto, el DT descarto que el partido se viva en el contexto de un ambiente hostil para con el Tri y agradeció el trato que recibió la delegación nacional al llegar al país centroamericano.

“Quisiera quitar el calificativo de hostil, nos han tratado fantásticamente desde migraciones, la afición hondureña. Estamos muy tranquilos, el ambiente no me parece hostil, ellos apoyarán a su equipo y hasta ahí somos 11 vs. 11. No tenemos que ir por otro partido que no sea el deportivo”, manifestó el Vasco.