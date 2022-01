El futbolista mexicano, Andrés Guardado, sigue consolidándose en el balompié europeo después de conseguir ser el tricolor con más encuentros disputados en el Viejo Continente, racha que busca continuar, pero ahora con enfrentamientos que tengan un sabor distinto, pues confesó que le encantaría enfrentarse en un Derbi a su compatriota, Jesús “Tecatito” Corona.

"Hablé con él en verano, que sonaba entonces. Para hablarle de la ciudad. Me felicitó por el récord. Es un jugadorazo, desgraciadamente va para nuestro rival. Su nivel lo necesita y puede dar salto de calidad en esta liga. Sería bonito enfrentarme a él en el derbi", así lo dio a conocer a Canal Sur Radio.

Guardado finaliza su contrato con el conjunto del Betis en junio próximo, situación que sin duda lo ha hecho pensar en su renovación, pues es un equipo con el que consiguió este récord que lo ubica como el azteca con más encuentros en territorio europeo, algo que él busca que continúe pues se siente muy a gusto.

"El récord te habla de una carrera estable y larga y mantener un nivel. Le doy mucho valor más allá del récord. Estoy muy orgulloso. Por mi cabeza pasa mantenerme al máximo nivel. Viene un Mundial y mi ilusión es estar ahí. El Betis es una de mis primeras opciones, pero no depende de mí. No me han llamado. A principio de año lo comentamos, pero a día de hoy hay más cosas importantes. Sería un honor para mí seguir aquí".