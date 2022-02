Sin duda Manuel Pellegrini y Betis han revolucionado la Liga de España y la Europa League debido a que se encuentra en terceros en el certamen nacional y avanzaron a los octavos en el torneo internacional. Por otro lado, una de las piezas claves para que esto pueda darse fue Andrés Guardado, quien encontró regularidad en los últimos encuentros por lo que confirmaron que le renovarán el contrato al mexicano.

El Príncipe ha sido uno de los futbolistas destacados en las últimas semanas en el conjunto andaluz tanto en la parte defensiva como en ofensiva para el ser el primer pase que enlace las líneas. A su vez, anotó un golazo para que el conjunto español igualara el encuentro ante Zenit en la ida de los 16avos de la Europa League.

Por otro lado, debido a al nivel que viene mostrando, Andrés Guardado estaría cerca de renovar su contrato según lo informado por Antonio Cordón, director deportivo de Betis. “Andrés lo está mereciendo, es uno de los jugadores que más está jugando con mucha regularidad y muchos minutos, solo basta mirar las estadísticas”, expresó el directivo en diálogos con Diario Récord cuando fue consultado sobre el futuro del mexicano.

Y agregó: “Una de las partes importantes de nuestro club es hacer grupo y Andrés Guardado lo hace. El Betis no puede perder el valor de hacer grupo, nunca. Cuando una persona hace grupo tenemos que procurar tenerla el máximo posible y esperemos que siga Andrés aquí muchos años. Que no me oiga Andrés, pero no solamente a nivel de fútbol, porque creo que es una que puede seguir aportando muchas cosas al Real Betis por muchos años”.

Betis y sus expectativas con Diego Lainez

El director deportivo de Betis, Antonio Cordón, habló de la actualidad de Diego Lainez y dijo que aún se está adaptando al futbol de España y tienen mucha expectativa con él. “El Betis hizo una gran inversión por él en su momento, esperemos sacarle rendimiento, él está trabajando, está madurando y esperemos que lo tengamos de aquí a final de temporada porque tenemos muchos partidos y estoy seguro de que nos puede aportar muchas cosas”, expresó.