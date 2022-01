"No me burlé de Jordán": Andrés Guardado rompió el silencio tras su polémica celebración ante Sevilla

En un partido cargado de tensiones y emociones de todo tipo, el Real Betis venció por 2-1 al Sevilla en el clásico de la ciudad y consiguió la clasificación a los Cuartos de Final de la Copa del Rey. Nabil Fekir y Sergio Canales marcaron para los Verdiblancos; mientras que Alejandro Papu Gomez había abierto el marcador para los Blanquirrojos en un duelo que se disputó en dos días por una agresión a Joan Jordán.

El español de 27 años que juega para los de Julen Lopetegui recibió un golpe en su cabeza por parte de un fanático de los locales en el Estadio Benito Villamarín, situación que causó mucha polémica. Luego de la suspensión del encuentro, el derby se completó en la jornada de hoy y finalizó con una gran alegría para el conjunto de Manuel Pellegrini. Justamente un mexicano fue protagonista: Andrés Guardado. Y no fue por un gol o una asistencia, sino por su curiosa celebración.

El mediocampista de la Selección Mexicana, en un momento de completa locura junto a sus compañeros, se autolanzó una botella en el rostro y se tiró al suelo (lo hizo dos veces), recreando lo que le sucedió al elemento del Sevilla. Esta acción no pasó para nada desapercibida: la grabación se viralizó en cuestión de minutos y el ex-Atlas fue muy criticado por la prensa internacional. Por eso, decidió romper el silencio rápidamente para dar su versión...

Andrés Guardado señaló en su cuenta de Instagram: "(Escribo) Para aclarar el video que por lo que veo todo mundo que no me conoce lo ha interpretado de la manera equivocada, aunque totalmente entendible por el contexto. Por eso mismo quiero decir tajantemente que en ningún momento me estoy burlando del acto sufrido a Jordán, que ha sido un suceso que no se debería de vivir en un campo de futbol y que es lamentable y una vergüenza".

"Créanme que si supiera que realmente Jordán estuviera mal, jamás lo haría. Dicho lo anterior, en lo que no estoy de acuerdo es en todo lo que paso después en el campo, que lo viví de primera mano, donde todos nos conocemos en el mundo del futbol y sé que tarde o temprano se sabrá lo que realmente paso", sentenció el jugador, quien se mostró muy contento de la clasificación de su Betis.

