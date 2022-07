Y de repente el Santos de Guápiles, equipo de la primera división de Costa Rica, ha sido tema de conversación por la contratación de dos jóvenes futbolistas mexicanos, uno de ellos es un joven mediocampista formado en las fuerzas básicas del América que recién fue campeón con la categoría sub 20 de las Águilas.

Además de Morrison Palma, el otro jugador que ha fichado con el Santos de Guápiles es un extremo que fue formado en las fuerzas básicas de los Pumas de la Universidad Nacional con el que alcanzó a jugar en los Pumas Tabasco de la Liga Expansión MX y con el primer equipo auriazul dos equipos en la Copa MX: se trata de Bryan Mauricio Lozano, hermano menor de Hirving el Chucky Lozano.

Respecto a que no pudo consolidarse en el primer equipo de Universidad Nacional, Bryan Mauricio Lozano comentó que “en Pumas aprendí de lo bueno y de lo malo; desgraciadamente no tuve la oportunidad, pero no hay nada que reprochar; aprendí y me hizo valorar las cosas; le agradezco a Pumas por tenerme y le deseo que puedan salir campeones".

En entrevista para ESPN, Bryan Mauricio Lozano expresó su sentir respecto a su llegada a la primera división de Costa Rica. "Ahorita estoy en otra etapa de mi vida y quiero aprovecharla”, apuntó el atacante. Estoy muy agradecido con Santos de Guápiles por esta oportunidad para estar activo; voy contento y con la idea de ganarme un lugar, que no es fácil. La idea es hacer un buen torneo y ser campeones".

Mexicanos en el Santos de Guápiles

Bryan Mauricio Lozano generó expectativas meses atrás al viajar a Europa para probarse con varios clubes, pero el destino lo llevó a Santos de Guápiles, equipo fundado en 1961, que hasta ahora no ha sido campeón en la primera división de Costa Rica; en este club han jugado otros futbolistas mexicanos: Jorge Hernández, Francisco Kikín Fonseca y Antonio Hulk Salazar, recientemente fallecido; este equipo fue dirigido por el entrenador mexicano Enrique Meza junior.