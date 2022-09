El debut de Santi Giménez en la UEFA Europa League por fin llegó, en la visita a un importante equipo italiano como lo es Lazio. El exdelantero de Cruz Azul se quedó con sensaciones encontradas, ya que su equipo sufrió una dolorosa derrota por 4-2, pero en lo personal, el atacante mexicano se lució con un doblete que le servirá para hacer fuerza por un lugar en el equipo titular.

ASÍ RESPONDIÓ SANTI GIMÉNEZ AL REGAÑO DEL CAPITÁN

Sin embargo, la actuación de Santi Giménez también estuvo marcada por una polémica con Orkun Kökçü, capitán del Feyenoord. El atacante mexicano se hizo cargo del penal que significó el descuento para su equipo, pero aunque lo convirtió, el mexicano insistió en ejecutarlo pese a la orden de su compañero. Incluso, la acción se repitió con el segundo penal sancionado para el conjunto neerlandés, que luego fue anulado.

En sus declaraciones posteriores al encuentro, Santi Giménez le restó importancia a estos hechos alegando que desde chico le enseñaron que los centrodelanteros deben toman la pelota en ese tipo de situaciones. Sin embargo, Orkun Kökçü no lució conforme con el gesto del mexicano: "Tuvimos una pequeña discusión con el primer penal, porque hay una hoja en el vestidor que dice que soy el número uno", dijo en relación al cobro de los penales.

Ofuscado también por la derrota, Kökçü, capitán del Feyenoord, no tuvo reparos en marcarle la cancha a Santi Giménez, recién llegado y con tres goles en su cuenta: "Nuestro delantero escogió tomar su propia decisión. Estoy desilusionado porque me desobocedió cuando soy el capitán. Me molestó. Sabemos que él puede anotar el penal, ese no es el problema. Para mí, era más por nuestras reglas y el respeto entre compañeros", dijo en diálogo con ESPN Holanda.

¿Qué dijo Santi Giménez?

Por su parte, Santi Giménez explicó por qué decidió hacerse cargo de la ejecución en el penal: "Me sentía seguro, agarré el balón porque desde chico te enseñan que el delantero debe tomar el balón y no soltarlo. Acá voy aprendiendo nuevas cosas y debo adaptarme lo mejor posible y lo más rápido. Siempre hay algunos inconvenientes al cambiar de una cultura a otra", manifestó en diálogo con Fox Sports al término del encuentro.