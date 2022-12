En el mercado invernal de fichajes del futbol de Europa correspondiente a la temporada 2022-23, ya se han concretado dos contrataciones de futbolistas mexicanos a las principales ligas.Guillermo Ochoa ya es portero del Salernitana de Italia y el defensa central César Montes firmó con el Espanyol.

El lunes, los Rayados del Monterrey anunciaron la salida de César el Cachorro Montes y este martes el Espanyol ha confirmado esta contratación del defensa central que intentó concretar desde el pasado mercado veraniego de fichajes, pero que por fin se dio pasada la Copa del Mundo Qatar 2022.

César Montes se ha convertido así en el quinto futbolista mexicano que se ha incorporado a los Periquitos del Espanyol, y al concretarse su fichaje mandó un mensaje emotivo a los Rayados del Monterrey: "Ya es oficial, soy jugador del Espanyol. He luchado muchísimo por hacer realidad este sueño y por fin lo he conseguido. La aventura acaba de comenzar pero tengo claro que no habría llegado hasta aquí sin ustedes, Rayados. Siempre llevaré ese escudo en el corazón. Ya saben, en la vida y en la cancha".

César Montes, quien recibió referencia del Espanyol de Héctor Moreno, su excompañero en Rayados, continuó así su mensje de despedida del Monterrey: "No puedo estar más agradecido a ese club. Desde el primero hasta el último de los empleados con los que coincidí, cada compañero, cada entrenador, todos los miembros del staff con los que me crucé en mis años ahí... Todos ellos me han convertido en el futbolista que soy ahora y me han ayudado a recorrer el camino que me ha traído hasta aquí. Gracias a todos. Y si agradecido estoy al club, qué decir de la afición. Siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas, siempre me ha animado y me ha demostrado un cariño que espero haber devuelto con cada segundo que he pasado defendiendo ese escudo. Jamás los olvidaré, Rayados. Gracias por creer en mí".

¿Cuándo debutaría César Montes con Espanyol?

César Montes debutó en la Liga MX con los Rayados del Monterrey el 15 de agosto de 2015 y desde 2017 es jugador de la selección mexicana con la que ha disputado 44 partidos. Ya integrado a la plantilla del Espanyol del director técnico Diego Martínez ya se prevé un pronto debut con los Periquitos.