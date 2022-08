Convertido en una de las principales figuras de la selección mexicana, Hirving el Chucky Lozano se dirige hacia su segunda Copa del Mundo en Qatar 2022. Para llegar de la mejor manera será vital tener un buen arranque de su cuarta temporada como jugador del Napoli de la Serie A italiana en la que además jugará la Champions League.

Hirving el Chucky Lozano llegó al futbol europeo en 2017 para el PSV Eindhoven. Después de pasar dos temporadas completas con el equipo holandés cuando iniciaba la tercera en 2019 fue fichado por el Napoli. Desde entonces, a pesar de un complicado inicio, ha tenido una destacada estancia con la squadra azzurra.

En entrevista para TUDN, Hirving el Chucky Lozano habló de su experiencia en Napoli más allá de su faceta como futbolista: "La gente siempre me ha tratado muy bien fuera de la cancha, siempre me han respetado, siempre me anima y eso se lo agradezco mucho a los fans de Napoli, a toda la gente del Napoli".

Si bien se habló de que Hirving el Chucky Lozano se iría a jugar a la Premier League con el Manchester United, parece que cumplirá al menos una temporada más con el Napoli, equipo con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2024, lo que le viene bien para su estabilidad familiar: "Mis hijos se han adaptado bien al idioma, a la ciudad, vamos paso a paso y creo que vamos por buen camino".

Chucky Lozano, del PSV al Napoli

A los 27 años, Hirving Lozano tiene dos hijos que han necesitado de estabilidad, primero por el viaja de México a Holanda y luego a Italia, y recientemente se habló de la posibilidad de llevarlo a Alemania. "Con hijos y familia es complicado porque cambias de escuela, casa, cambias de todo, país, cultura, de climas, y la verdad que es complicado. Estar fuera de tu país cuando en tu país te tratan de la mejor manera, está tu familia, tus amigos, todo, y venirte solo a otro país, al otro lado del mundo, creo que es complicado" explicó el extremo mexicano.