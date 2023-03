En los máximos torneos europeos de futbol a nivel de clubes, tanto la Champions League como la Europa League siguen sus estapas de eliminatorias directas. En el primer torneo han brillado el noruego Erling Haaland con el Manchester City y en el segundo el mexicano Santiago Giménez con el Feyenoord.

En los Octavos de Final de la Europa League, el Feyenoord de Países Bajos de Santiago Giménez sacó un empate 1-1 de visita ante el Shakhtar Donetsk de Ucrania en el juego de ida y este jueves en el partido de vuelta buscará el pase asegurar el pase a Cuartos de Final en el partido de vuelta como local en el estadio De Kuip.

En esta edición de la Europa League, el Feyenoord de Santiago Giménez no ha perdido como local en el estadio De Kuip, al respecto el delantero mexicano comentó: "No es una mochila el tener una casa fuerte, no lo siento así; al contrario, es una motivación. Los rivales lo tienen difícil jugar aquí en nuestra casa, y esperamos que eso suceda ante Shakhtar".

En entrevista para FOX Sports, Santiago Giménez recordó la razón por la que no jugó el partido de ida contra el equipo ucraniano. "Fue complicado ante Shakhtar el partido de ida, pero yo en el calentamiento sentí algo en el isquio, decidimos no arriesgar con el cuerpo técnico, porque si no te puede lesionar, y entonces te pierdes el resto del torneo. No me sentía al cien. Decidí no arriesgar para estar listo. Ahora me siento al 100 para enfrentar al Shakhtar, que será complicado".

Erling Haaland es una bestia: Santiago Giménez

En la Europa League 2022-23, Santiago Giménez ha marcado cuatro goles; el delantero mexicano del Feyenoord habló de Erling Haaland quien es el mejor anotador de la Champions League 2022-23: "Haaland es una bestia, otro nivel. Yo siempre trato de dar lo mejor de mí, de mejorar, de poner mi fe. Haciendo esto, todo saldrá solo; y con ello, las estadísticas darán fruto".