Santiago Giménez actualmente se encuentra recuperándose de una lesión que sufrió en septiembre pasado. El delantero mexicano decidió quedarse en el Feyenoord en parte porque iba a tener la posibilidad de jugar la Champions League, pero este accidente no le está permitiendo sumar minutos en dicha competición.

El Nottingham Forest insistió hasta el último día de la ventana de fichajes por Santiago Giménez, pero el delantero decidió quedarse en los Países Bajos. De todos modos, David Faitelson aprovechó una entrevista con Raúl Jiménez para preguntarle sobre la decisión del Bebote y si lo ve apto para jugar en la Premier League.

“Tiene las cualidades para poder estar en un equipo de Premier League, de poder competir en un equipo de los grandes. Es un gran jugador que ha demostrado buenas cosas en Holanda. Ahora queda esperar a que regrese de esta lesión y tal vez en el próximo mercado de verano que esté recuperando, y que regrese al nivel, pueda dar ese salto de calidad a una liga más importante como la Premier League”, comentó Raúl Jiménez sobre Santiago Giménez.

Asimismo, el periodista le preguntó al futbolista del Fulham si cree que el Bebote se equivocó al quedarse en el Feyenoord y no firmar por el Nottingham Forest: “No sé si equivocó o no. Son decisiones muy personales. Cada uno toma la mejor decisión como jugador. Yo llegué aquí a la Premier a un equipo recién ascendido que no tenía aspiraciones y al final hicimos una gran campaña”.

“Él tendrá sus razones, sus motivos y lo apoyamos al máximo. Mientras haya sido una decisión que él quiso es respetable. Y más adelante espero que le aparezca otra oportunidad y pueda tomarla”, agregó Raúl Jiménez acerca de la decisión que tomó Santiago Giménez.

¿Cuándo vuelve a jugar Santiago Giménez?

El delantero mexicano se lesionó el pasado 22 de septiembre y en principios el Feyenoord había manifestado que recién volvería a inicios de 2025. Sin embargo, Santiago Giménez reconoció que podría regresar antes de tiempo y ya hay una fecha estimada.

El objetivo para volver a sumar minutos es un juego contra el Manchester City por la Champions League. El mismo se llevará a cabo el próximo 26 de noviembre y el futbolista de la Selección Mexicana apunta su recuperación para regresar ese día y enfrentar al equipo de Pep Guardiola.