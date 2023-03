Tras su retiro como jugador, Efraín Juárez se perfiló para seguir ligado al futbol como parte del cuerpo técnico de un equipo, por eso en 2020 se sumó al staff del New York City de la Major League Soccer (MLS) y desde 2022 se marchó a Europa para participar como entrenador adjunto del Standar de Lieja.

También como futbolista, Efraín Juárez tuvo una etapa en el futbol europeo con dos clubes, primero integró al Celtic de Escocia y posteriormente se sumó al Zaragoza de España, en este equipo fue dirigido por Javier Aguirre, quien también lo llevó a la selección mexicana por aquellos años.

Y a propósito de Javier Aguirre, Efraín Juárez hizo notar que los directores técnicos mexicanos aún no se han posicionado en el futbol europeo y que deberían atreverse a buscarse oportunidades en aquellas ligas del mundo para conquistar espacios como paulatinamente lo han hecho los jugadores mexicanos.

En entrevista para TUDN, Efraín Juárez consideró que "hoy el futbol europeo dice 'el jugador mexicano es caro y cobra bien, pero bueno, sí lo vale', porque ya está probado, porque tuvimos a Chicharito (Javier Hernández), a Rafa Márquez, a (Andrés) Guardado. Ya está probado el jugador mexicano, pero el técnico, no".

Nacho Ambriz en el Huesca de España

Efraín Juárez resaltó el ejemplo que Ignacio Ambriz dio al dirigir al Huesca de España: "Lo que hay que aplaudirle a Nacho es que dejó esa zona de confort y dijo 'a mí no me importa, a mí nadie me va a contar cómo es dirigir en Europa', se fue a segunda división y lo cuestionaban, el tipo se atrevió, hay que aplaudir esas cosas".