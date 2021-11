Después de la lesión en el tobillo que sufrió en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el canterano de las Águilas del América, Diego Lainez, vio la luz al final del tunel al volver a tener minutos con el conjunto del Betis en lo que fue una jornada más de la Europa League junto a su compatriota, Andrés Guardado.

En lo que fue el triunfo de 2-0 del conjunto español sobre el Ferencváros, todo parecía indicar que Manuel Pellegrini no iba a necesitar de nueva cuenta al juvenil mexicano, y es que un día antes el entrenador chileno reveló que Lainez no tenía minutos en su equipo pues no se encontraba al cien y tenía mucha competencia en el interior del equipo.

Pese a ello, Pellegrini sorprendió al pedir que el medallista olímpico fuera el encargado de sustituir al legendario, Joaquín Sánchez Rodríguez, quien ha sido todo un referente del equipo ibérico, quien dejó el campo al minuto 72, y con ello dio paso a que Diego volviera a las canchas europeas.

Mientras que su paisano, Andrés Guardado, ha sido más regular y por ello ingresó al 67', pues en el equipo ha conseguido ganarse un lugar con los españoles, al grado de que a la salida de Joaquín, el originario de Michoacán se quedó con el gafete de capitán, una distinción que su trabajo y compañerismo le han otorgado.

Aunque los mexicano no tuvieron actuaciones destacadas por el poco tiempo con el que contaron en el campo de juego, sin duda su presencia no pasó desapercibida para los dirigentes del futbol azteca, pues esto podría ayudar a que Lainez recobre el ritmo y pueda volver a la Selección Mexicana.