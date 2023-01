Cambiar de equipo, de Liga y de país, no siempre es fácil. En poco tiempo, Orbelín Pineda lo ha hecho no una, sino dos veces. El atacante de la Selección Mexicana se fue hace un año de Cruz Azul para jugar en Celta de Vigo, donde las cosas no fueron según lo esperado.

El Maguito casi no tuvo lugar en Celta, donde el entrenador Eduardo Coudet argumentó que quería llevarlo de a poco hasta que se acostumbrara al ritmo de LaLiga, aunque en definitiva, los minutos de Orbelín fueron escasos. Alarmado ante el riesgo de perderse Qatar 2022, el atacante volvió a emigrar.

AEK Atenas, equipo dirigido por Matías Almeyda, se transformó en la nueva casa de Orbelín Pineda. Con mayor rodaje y protagonismo, el Maguito finalmente estuvo entre los convocados al Mundial, pero ahora atraviesa sin duda su mejor momento desde que se alejó de la Máquina Cementera para cumplir el sueño europeo.

Lo cierto es que desde que regresó del Mundial, Orbelin Pineda está encendido: lleva dos goles y dos asistencias en los últimos cuatro partidos; incluso, marcó el gol de la victoria en el duelo ante Panathinaikos, con el que AEK Atenas se disputa el campeonato de Grecia.

Los números de Orbelín Pineda

En definitiva, desde que partió rumbo a Grecia, Orbelín Pineda parece haber recuperado la confianza y la memoria: registra, en total, cinco goles y tres asistencias, en un total de 19 encuentros disputados. AEK Atenas quiere retenerlo, pero para eso deberá volver a negociar con el Celta de Vigo.