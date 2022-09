Héctor Herrera puso punto final a su carrera en Europa cuando menos se esperaba, pues todavía tenía opciones de pelear por un puesto en el Atlético de Madrid. Sin embargo, el mediocampista se marchó al Houston Dynamo con la finalidad de recuperar el ritmo de competición que tanto le faltaba y llegar con rodaje al Mundial Qatar 2022.

Las cosas no le salieron de la mejor manera al mexicano en las primeras de cambio, pues su nuevo equipo vive una terrible crisis deportiva que ha impedido a HH recuperar la mejor versión de su juego. El club de Texas se ubica en el sótano de la tabla de posiciones de la Conferencia Oeste con 29 puntos y sin opciones de meterse en playoffs.

El mal momento que vive el Houston Dynamo tuvo su punto más crítico en la tarde de este lunes 5 de septiembre, cuando el club dio a conocer a través de sus redes sociales que despidió a Paulo Nagamura como director técnico. En ese sentido, Kenny Bundy se desempeñará como entrenador interino hasta que consiga al reemplazo.

La temporada del Houston Dynamo ha sido realmente decepcionante y Herrera no ha escapado de esta realidad, pues tiene un récord negativo desde que se convirtió en nuevo refuerzo del conjunto naranja: cinco derrotas, dos empates y apenas una victoria, que fue en su tercer partido en la MLS ante el San José Earthquakes.

¿Qué dijo Herrera tras llegar a la MLS?

Durante su presentación en el Houston Dynamo, el mediocampista mexicano explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión que tomó por sorpresa a muchos. “A la gente a lo mejor le sorprende la decisión que he tomado. Si me hubiese quedado en el Atlético de Madrid les hubiera sorprendido también, porque no jugaba tanto".