Muchos jugadores han salido del país durante los últimos años, sea por buscar un mejor futuro o simplemente por intentar conseguir minutos en un equipo que confíe en ellos. Y es de esto que justamente ha hablado Juan José Sánchez Purata, que durante su estadía en Liga MX no tuvo una gran experiencia y decidió mudarse a la MLS para conseguir la continuidad que le faltaba en México.

El futbol es un deporte en el que no solo se llega a tener grandes rendimientos por el talento, sino también por la confianza que muestre un cuerpo técnico o una directiva. Y, desde la experiencia del defensor de 25 años, es eso que lo sigue faltando en la liga local a la hora de utilizar canteranos o jugadores jóvenes.

"Yo no diré que no me dieron oportunidades, me dieron muchas en Tigres, pero es duro que no te den continuidad. No es lo mismo a jugar siempre, porque así creces. Oportunidades hay muchas, pero lo que falta en los jóvenes es continuidad y confianza”, comentó Purata en una entrevista con el portal Mediotiempo.

Aunque hizo su debut oficial en el 2018, el zaguero central jugó apenas 34 partidos en cuatro año (1742 minutos), una cifra baja si se tiene en cuenta que, desde su llegada a Atlanta United lleva 17 participaciones con 1452 minutos disputados. "Charlas tuve (con los técnicos), porque sentí la necesidad, porque los mismos compañeros me decían que estaba haciendo bien las cosas y la tuve con el entrenador para saber qué era lo que me hacía falta”, agregó el ex Tigres, que se ha adaptado bien a la idea de juego de su nuevo equipo y que busca continuar creciendo.

El estigma negativo de la MLS

Desde hace mucho tiempo se dice que la liga de los Estados Unidos se caracteriza por atraer jugadores de la elite europea en sus últimos años de carrera ofreciendo grandes contratos. Sin embargo, Sánchez Purata aclaró que también tiene muchos jugadores jóvenes: "Hay gente que llega ya grande a la MLS, y esa es la fama, pero también hay jóvenes, en la plantilla tenemos un campeón del mundo que tiene 21 años y apenas está empezando su carrera. Yo en lo personal vine a crecer”.