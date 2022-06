Cada vez se vuelve más habitual que mexicanos se encuentren militando en Europa, pero como futbolistas y no como directivos, por lo que el tricolor Carlos Aviña, de 31 años estaría haciendo historia para el futbol azteca, pues sería el primer mexicano en ser el primer Director General de fútbol del Athletic Club, pues sería su principal candidato de Jon Uriarte, si este consigue la presidencia del club español.

De acuerdo a la agencia EFE, el directivo mexicano ya cuenta con experiencia en estas áreas pues fue parte de las Águilas del América, así como del Mónaco y el Círculo de Brujas belga, en donde ocupó el mismo cargo al que se está postulando con el Athletic. Uriarte llevó a cabo una presentación en donde develó cuál sería su equipo de trabajo en caso de quedar como mandamás del club, y aprovechó para revelar que Aviña tiene orígenes vascos como revela su segundo apellido "Ibarrola".

"Es un perfil innovador y no exento de experiencia", destacó Uriarte de un Aviña que será la figura clave del organigrama deportivo, el Director General de Fútbol, y del que destacó también que tiene una ética de trabajo idéntica a nosotros, con jornadas maratonianas. "Es un experto en 'big data', de la nueva generación que está cambiando el mundo del fútbol. Carlos es uno de los más relevantes", explicó Xabi Álvarez, miembro de la candidatura, sobre el técnico mexicano.

Pero hubo un nombre en particular que no develaron y fue el del próximo técnico del primer equipo, aunque avanzaron que lo harán público en las próximas horas, que pueden ser 24 o 48 según la dinámica de campaña, en el que sea el mejor momento que consideren, además de que debe encajar en la filosofía del club porque el modelo de juego es innegociable, según explicó Álvarez. "Intenso y atrevido. Queremos rock and roll", llegó a definir Uriarte en varias ocasiones el fútbol que quiere implantar su equipo.