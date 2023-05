Tan solo un punto le hace falta al Feyenoord para consagrarse campeón de la Eredivisie. Y uno de los grandes responsables de esta hazaña es Santiago Giménez, quien ha tenido un papel estelar en este tramo de la temporada en Países Bajos.

El nivel del Bebote no ha pasado desapercibido en Europa, donde cuenta con varios pretendientes importantes. Pero aunque el futuro de Santi parece lejos del Feyenoord, lo cierto es que el mexicano tendría en mente otros planes...

En diálogo con Fox Sports Radio, el Chaquito reconoció que le haría mucha ilusión continuar en el Feyenoord y disputar la Champions League, competición que disputarán los de Rotterdam luego de su histórica actuación en la presente campaña.

"En Feyenoord he crecido y me falta mucho por crecer. La opción A es seguir así aquí y hay veces que pueden llegar opciones que no puedes decir que no, me quiero quedar en Rotterdam", reconoció el goleador mexicano sobre su futuro.

¿Qué necesita para ser campeón?

Luego de la reciente victoria conseguida contra el Excelsior, el Feyenoord podría asegurar la conquista del campeonato con una victoria en la próxima fecha ante Go Ahead Eagles; sin embargo, un tropiezo del PSV también sería suficiente para definir la Erediisie.