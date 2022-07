El Santos de Guápiles, equipo de la primera división de Costa Rica, ha abierto sus puertas para varios futbolistas mexicanos como Jorge Hernández, Francisco Kikín Fonseca, Antonio Hulk Salazar, y recientemente a Morrison Palma y Bryan Mauricio Lozano, hermano menor de Hirving el Chucky Lozano.

La carrera de Hirving el Chucky Lozano ha tenido puntos sobresalientes como su brillante irrupción con los Tuzos del Pachuca, su llegada a la selección mexicana con la que hizo el gol del histórico triunfo sobre Alemania en la Copa del Mundo Rusia 2018, su exitoso paso por el PSV Eindhoven y su llegada al Napoli.

Por su lado, su hermano menor Bryan Mauricio Lozano, pasó un proceso formativo con los Pumas, club con el que llegó a Pumas Tabasco en la Liga Expansión MX y luego al primer equipo de Universidad Nacional para dos partidos de Copa. Salió de la institución auriazul al término del torneo Guard1anes 2021 e intentó encontrar un equipo en el futbol de Europa.

Después de regresar de sus pruebas en clubes europeos, Bryan Mauricio Lozano encontró acomodo en el Santos de Guápiles, equipo que puede tener más exposición gracias a Hirving el Chucky Lozano. "Me motiva, la gente te voltea a ver y eso puede ayudarme, me motiva, ven al equipo y eso ayuda a todos en lo general. Sé que siempre estarán las comparaciones, que estará presente mi hermano. Hablo con él normal y nunca hablamos de futbol y que puedo trascender en el futbol. Él me motiva para dar lo mejor para demostrar que puedo trascender en el futbol".

En entrevista para TUDN, Bryan Mauricio Lozano comentó que el Chucky Lozano lo impulsó a aceptar la oportunidad con el Santos de Guápiles. "Le platiqué a mi hermano para ver que opinaba sobre mi nueva aventura, como veía esta oportunidad porque estuve mucho tiempo sin jugar, me dijo que lo tomara, que aprovechara. Le platiqué el proyecto y me motivo, me dijo que me esforzara al máximo y obtuviera los resultados que he estado buscando. Se al equipo le va bien, voltearán a ver el club".