El Mallorca de Javier Vasco Aguirre ha tenido una desafortunada aparición en la reanudación de la Liga con una derrota por 2-0 contra el Getafe en la cancha del estadio Coliseum Alfonso Sánchez en partido correspondiente a la jornada 15 de la temporada 2022-23 de la primera división española.

"Dimos dos goles como regalo navideño. Con el primer gol nos dispersamos, nos salimos del partido, cambiamos el esquema, metimos gente adelante, dejamos espacios y en otro regalo llegó el segundo gol", dijo Javier Vasco Aguirre en la conferencia de prensa posterior al partido.

A lo largo del partido, la actuación del Mallorca a la ofensiva fue prácticamente nula, sin que esto cause preocupación a Javier Vasco Aguirre: "No tirar a portería es un dato que no me afecta porque nuestro equipo tiene muy claro a lo que juega. Controlamos el partido en la primera parte".

Javier Aguirre reconoció que tanto sus jugadores del Mallorca como él quedaron a deber en este partido contra el Getafe: "Cuando uno se equivoca en Primera División, se paga. No estuvimos a la altura, yo el primero. No advertí lo que se venía y fuimos un equipo vulnerable. No defendimos como lo hacíamos y no atacamos".

Javier Aguirre recordó a Pelé

Javier Aguirre tenía apenas 11 años cuando la selección de Brasil ganó la Copa del Mundo de 1970, pero recuerda los destellos de Pelé en ese Mundial: "Era joven, no le vi en el estadio y vi por la televisión el gol a Italia, que fue monumental. México quería mucho al futbol brasileño y a Pelé, por supuesto. Nos dejó ese gol, la jugada a Uruguay, el tiro de 50 metros a Rumania que no entró... Son pinceladas de un genio que seguro que descansa en paz".