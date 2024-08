Javier Aguirre asumió un nuevo desafío como DT de la Selección Mexicana, tras haberle puesto fin a su paso por Mallorca, club donde se fue despedido con mucho cariño por la afición, agradecida por haberla llevado a la final de la Copa del Rey y de haber mantenido la categoría en la definición de los descensos.

Sin embargo, quienes parecen no haber estado del todo cómodos con el ‘Vasco’ son los jugadores, que si bien entonces respaldaron públicamente al entrenador, ahora que se fue salieron a criticar sus formas por medio de su capitán; luego del inicio de la nueva temporada de La Liga.

Sergi Darder, referente y quien porta la cinta del Mallorca, platicó con la prensa tras el 1-1 ante Real Madrid, y envió un mensaje implícito hacia Javier Aguirre. “Lo que no voy a hacer es criticar lo que se hizo el año pasado porque es un juego colectivo, pero es verdad que las individualidades ahora pueden brillar más“, disparó el ‘capitán’ del equipo español, resaltando la manera de jugar de su nuevo DT, Jagoba Arrasate Elustondo.

Sergi Darder, disgustado con las formas de Javier Aguirre [Foto: Getty]

El mediocentro de 30 años, que fue utilizado con frecuencia por Javier Aguirre en su ciclo en Mallorca, aseguró que con el cambio de entrenador él se siente más cómodo que antes. “Me toca dar un paso adelante, el contexto me ayuda y estoy feliz porque me dan el peso y la posición que me gusta, ahora tengo más libertad de llegar y me toca dar el paso a mí”, confesó Sergi Darder después del primer partido de la temporada 2024-25, que juega gracias al trabajo del ‘Vasco’.

ver también ¿Se lo "quitan" a Argentina? Selección Mexicana busca el fichaje definitivo de una figura

Lejos de tomar aquel subcampeonato de Copa del Rey con Javier Aguirre como un logro, Sergi Darder lo ve como algo negativo y que perjudicó al Mallorca. “El año pasado sufrimos demasiado para el equipo que teníamos, la final de Copa nos hizo daño; esperamos crecer, coger puntos rápidos y evitar empezar sufriendo con el calendario que nos ha tocado de inicio”, concluyó el capitán del conjunto mallorquín.

Publicidad

Publicidad

Javier Aguirre en sus tiempos como DT del Mallorca [Foto: Getty]

Un dardo seguramente inesperado para el DT de la Selección Mexicana, que debe quedarse con el afecto de los fanáticos españoles, mismo que ha recibido en su llegada al país para ponerse al frente de un fierro caliente como lo es el ‘Tri’, que viene de varios golpes y necesita un líder que ayude a enderezarse y señalar el camino.

ver también Regresa un histórico: Javier Aguirre elige su primer convocado a la Selección Mexicana

Afición de Mallorca reconocía con memes el odio de Sergi Darder a Javier Aguirre: