El director técnico mexicano Javier el Vasco Aguirre fue contratado por el Mallorca con la encomienda de eludir el descenso en la temporada 2021-22 de la primera división española y el sábado dio un paso a la salvación con untriunfo de 1-0 sobre el Atlético de Madrid del entrenador argentino Diego el Cholo Simeone.

Mallorca ganó con un gol de penalti del kosovar Vedat Miriqi como local en el estadio de Son Moix y llamó la atención que Javier el Vasco Aguirre pidió un cambio de banquillo. Al final del partido le cuestionaron al respecto y él respondió: "No recuerdo dónde estaba el banquillo y hasta el calentamiento yo lo quería del lado derecho, me dijeron que era el izquierdo, soy cualquier cosa menos supersticioso".

Desde su llegada a la dirección técnica del Mallorca, Javier Aguirre ha solicitado cambios que han sido notorios, pero él asegura que no es por cábala. "Si no regaron, ¿también es culpa mía? No tengo nada que ver con eso, yo me dedico a entrenar; no corto el pasto, no echo agua, no cambio el banquillo, no soy supersticioso, gatos negros, escaleras me da igual".

Sobre su primer partido como local en el estadio de Son Moix, Javier el Vasco Aguirre apuntó que "la experiencia ha sido fantástica. Yo miraba para arriba y estaba encantado. La gente estuvo muy metida con el equipo, no sólo a raíz del gol, sino que también todo el partido animando y con banderas. Que en el campo se vean muchas mujeres y niños, de verdad, es algo que llama mucho la atención porque se va sembrando la semilla del mallorquinismo".

El Cholo Simeone elogió al Vasco Aguirre

Tras la derrota, Diego el Cholo Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, reconoció que el plan de juego le salió bien a Javier el Vasco Aguirre. "Hoy no hicimos un buen partido ante un rival que se cerró muy bien atrás, y que, con excepción de una jugada de Llorente, nos impidió crear ocasiones claras. La derrota no ha llegado por falta de intensidad por parte nuestra. Es muy fácil echarle la culpa a la desconcentración. El rival nos llevó al juego que le convenía y no supimos encontrar respuestas".